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Не стало звезды мирового футбола - скончался Джек Чарльтон

© Sputnik / Илья Питалев
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200711/30897771/Ne-stalo-zvezdy-mirovogo-futbola--skonchalsya-Dzhek-Charlton.html

Чарльтон провел всю профессиональную карьеру в "Лидс Юнайтед", в составе которого сыграл 773 матча. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира-1966 и бронзовым призером чемпионата Европы-1968.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Бывший защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Игроки Лидс Юнайтед с Кубком Англии после победы со счетом 1: 0 над Арсеналом (6 мая 1972). Лондон
© AP Photo / Bob Dear
Игроки "Лидс Юнайтед" с Кубком Англии после победы со счетом 1: 0 над "Арсеналом" (6 мая 1972). Лондон

 

"Мы не можем выразить, как мы гордимся той необыкновенной жизнью, которую он вел, и той радостью, которую он доставлял такому большому количеству людей в разных странах и из всех слоев общества, - говорится в заявлении семьи Чарльтона. - Он был честным, добрым, веселым и искренним человеком, у которого всегда было время для людей. Его потеря оставит огромную дыру в нашей жизни".

Чарльтон провел всю профессиональную карьеру в "Лидсе", в составе которого сыграл 773 матча. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира-1966 и бронзовым призером чемпионата Европы-1968. После завершения карьеры в 1973 году Чарльтон возглавил "Мидлсбро", позднее англичанин работал главным тренером в "Шеффилд Уэнсдей, "Ньюкасле" и сборной Ирландии.

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