Не стало звезды мирового футбола - скончался Джек Чарльтон

Чарльтон провел всю профессиональную карьеру в "Лидс Юнайтед", в составе которого сыграл 773 матча. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира-1966 и бронзовым призером чемпионата Европы-1968.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Бывший защитник "Лидс Юнайтед" и сборной Англии Джек Чарльтон скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщается на официальном сайте английского клуба.

© AP Photo / Bob Dear Игроки "Лидс Юнайтед" с Кубком Англии после победы со счетом 1: 0 над "Арсеналом" (6 мая 1972). Лондон

"Мы не можем выразить, как мы гордимся той необыкновенной жизнью, которую он вел, и той радостью, которую он доставлял такому большому количеству людей в разных странах и из всех слоев общества, - говорится в заявлении семьи Чарльтона. - Он был честным, добрым, веселым и искренним человеком, у которого всегда было время для людей. Его потеря оставит огромную дыру в нашей жизни".

Чарльтон провел всю профессиональную карьеру в "Лидсе", в составе которого сыграл 773 матча. Вместе со сборной Англии защитник стал чемпионом мира-1966 и бронзовым призером чемпионата Европы-1968. После завершения карьеры в 1973 году Чарльтон возглавил "Мидлсбро", позднее англичанин работал главным тренером в "Шеффилд Уэнсдей, "Ньюкасле" и сборной Ирландии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova