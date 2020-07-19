В ОКР прокомментировали запрет на выступление "чистых" легкоатлетов

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков считает, что запрет российским легкоатлетам принимать участие в международных соревнованиях из-за лишения статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) можно считать нарушением правил антидопингового кодекса со стороны World Athletics (ранее - IAAF). Об этом он заявил РИА Новости.
"Надеюсь, что совет World Athletics примет взвешенное решение, которое даст возможность "чистым" спортсменам пользоваться своим законным правом на профессию - соревноваться", - сказал Поздняков.
По его словам, "запрет на выступления для спортсменов, не затронутых допинговой историей, можно будет трактовать как нарушение со стороны WA антидопингового кодекса с последствиями в виде статуса несоответствия самого World Athletics антидопинговому кодексу, подписантом которого эта организация является".
"Мы будем внимательно изучать данный вопрос и надеемся, что наши коллеги из World Athletics не переступят нормы международного права", - подчеркнул Поздняков.
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