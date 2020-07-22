Олимпиада-2021: организаторы Игр готовы провести их в условиях пандемии

Игры должны были пройти в этом году, но их перенесли из-за пандемии COVID-19. Впрочем, состязания могут сорваться и в 2021-м.

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Организаторы Олимпиады-2021 в Токио готовы к проведению соревнований даже при глобальной пандемии коронавируса. Об этом заявил директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

Игры должны были пройти в этом году, но их перенесли из-за вспышки COVID-19.

"Нам довольно сложно ожидать того, что пандемия коронавируса будет сдержана. Но если мы сможем провести Игры в Токио с коронавирусом, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий. Мы очень надеемся, что успешное проведение Игр в Токио может создать наследие в истории человечества", - сказал Тосиро Муто.

Ранее председатель оргкомитета Ёсиро Мори признался, что механически сократить число зрителей на Олимпиаде невозможно. По его словам, если придется рассматривать проведение Олимпиады без зрителей, то "возможно, встанет вопрос об отмене".

Планируется, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021-го.

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