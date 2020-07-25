Кубок России взял "Зенит" - в четвертый раз

Финальный матч, прошедший в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0 в пользу санкт-петербургского клуба.

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. "Зенит" нанес поражение "Химкам" и завоевал Кубок России по футболу.

Субботний матч, прошедший в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

На последней секунде матча "Химки" едва не сравняли счет, но защитник подмосковного клуба Егор Данилкин попал в штангу.

Две недели назад санкт-петербургский клуб обеспечил себе победу в чемпионате России.

Ранее "Зенит" выигрывал Кубок страны в 1999, 2010 и 2016 годах. В 1944 году клуб завоевал Кубок СССР.

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