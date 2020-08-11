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Хоккей. Архивное фото

Протесты в Минске: повлияют ли они на сроки проведения ЧМ по хоккею

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200811/31246570/protesty-v-minske-povliyayut-li-oni-na-sroki-provedeniya-chm-po-hockey.html

Комментируя протесты в Минске, в IIHF заявили, что Международная федерация внимательно отслеживает ситуацию для каждого хозяина каждого турнира под эгидой организации.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Международная федерация хоккея (IIHF) внимательно следит за протестами в Минске, но проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года по-прежнему планируется в ранее установленные сроки. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе федерации.

"IIHF внимательно отслеживает ситуацию для каждого хозяина каждого турнира под эгидой организации. На данный момент мы по-прежнему планируем проводить наши мероприятия сезона-2020/21 в соответствии с графиком. Это означает, что чемпионат мира по хоккею планируется организовать с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге", - говорится в заявилении IIHF.

Протесты в Минске в понедельник
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Вторая ночь протестов в Беларуси: как это было
Выборы президента Беларуси прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

В ряде городов, в том числе в Минске, после выборов начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре белорусской столицы сооружали баррикады из мусорных баков. Сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. И в воскресенье, и в понедельник были зарегистрированы столкновения.

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