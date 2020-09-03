Достойный дебют в "Пармской обители": Молдова сыграла вничью со сборной Косово

Футбол при пустых трибунах, в практически монастырской тишине, имеет свою специфику, но цена победы от этого не меняется.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Три очка, в конечном итоге, не достались никому. Сборная Молдовы, 175-я в мировой табели о рангах, "разошлась миром" со своими соперниками, которые занимают там же 115-ю позицию.

Матч первого тура в третьей группе дивизиона C Лиги наций должен был состояться в Кишиневе, но, поскольку наше государство Косово не признает, игру перенесли в Парму.

Что лишило молдавских футболистов преимущества собственного поля. Противники, в свою очередь, были полны желания доказать, что они "покруче". В начале игры косовары прочно овладели инициативой. Наши методично отбивались и надеялись на контратаки. Одна из них, на 20 минуте, завершилась голом, Николаеску переправил в сетку мяч, отбитый вратарем.

Соперникам понадобилось ровно 50 минут, чтобы найти лазейку в нашей обороне и сравнять счет.

Справедливости ради стоит сказать, что они ко второму голу были ближе, чем футболисты Молдовы. Наших ребят можно похвалить за высокий моральный дух и самоотдачу.

Теперь их ждут соперники посильнее, Греция и Словения. Последнюю мы увидим в Кишиневе уже в будущее воскресенье.

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