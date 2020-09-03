Молдова после первого тайма ведет 1-0 в матче Лиги наций с футболистами Косово

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Это дебютный поединок команд в третьей группе дивизиона C Лиги наций.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova