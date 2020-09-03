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Сборная Молдовы. Архивное фото.

Молдова после первого тайма ведет 1-0 в матче Лиги наций с футболистами Косово

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200903/31544603/moldova-posle-pervogo-tayma-vedet-1-0-v-matche-Ligi-natsiy-s-futbolistami-kosovo.html

Гол нашей команды забил в острой трехходовой контратаке на 20-й минуте игры центрфорвард Ион Николаеску.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Это дебютный поединок команд в третьей группе дивизиона C Лиги наций.

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