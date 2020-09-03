Молдова после первого тайма ведет 1-0 в матче Лиги наций с футболистами Косово

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Это дебютный поединок команд в третьей группе дивизиона C Лиги наций.
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Гол нашей команды забил в острой трехходовой контратаке на 20-й минуте игры центрфорвард Ион Николаеску.
КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Это дебютный поединок команд в третьей группе дивизиона C Лиги наций.
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Глава государства пообещал впредь выступать с социальными инициативами и стараться выстраивать политику, ориентированную на помощь нуждающимся категориям населения.
В рамках еженедельного выпуска видеоблога "Президент отвечает" Игорь Додон рассказал, на каком этапе находятся молдавско-российские переговоры о выделении нашей республике кредита из РФ.
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