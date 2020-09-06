Перед матчем: как сборная Молдовы провела тренировку в Любляне

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Молдавская федерация футбола опубликовала видео и фото с тренировки, которую наша сборная провела в Любляне перед матчем со Словенией в турнире Лиги наций.
Занятие прошло под руководством наставника Энгина Фирата на арене клуба NK Bravo, который выступает в первом дивизионе страны, и продлилось около часа.
Кэтэлин Карп и Олег Рябчук провели тренировку по индивидуальной программе из-за травм, полученных во время матча с командой Косово, с которой молдавская сыграла вничью.
Матч Словения-Молдова состоится в Любляне в 19.00, на стадионе "Arena Stožice".
В четверг сборная Молдовы в дебютном матче нынешнего розыгрыша сыграла вничью 1-1 с соперниками из Косово - после того, как вела в счете.
Обновленное расписание следующих матчей в третьей группе Лиги C выглядит следующим образом:
- Словения - Молдова (19.00), 6 сентября;
- Греция - Молдова (21.45), 11 октября;
- Молдова - Словения (21.45), 14 октября;
- Молдова - Греция (21.45), 15 ноября;
- Косово - Молдова (21.45), 18 ноября.
Лига наций — футбольный турнир среди сборных Европы под руководством УЕФА, который проводится раз в два года. Турнир привязан к циклам подготовки к чемпионатам Европы и чемпионатам мира.
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