Перед матчем: как сборная Молдовы провела тренировку в Любляне

В воскресенье вечером молдавские футболисты сразятся в Лиге наций со сборной Словении после ничьей в матче с командой Косово.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Молдавская федерация футбола опубликовала видео и фото с тренировки, которую наша сборная провела в Любляне перед матчем со Словенией в турнире Лиги наций.

Занятие прошло под руководством наставника Энгина Фирата на арене клуба NK Bravo, который выступает в первом дивизионе страны, и продлилось около часа.

Кэтэлин Карп и Олег Рябчук провели тренировку по индивидуальной программе из-за травм, полученных во время матча с командой Косово, с которой молдавская сыграла вничью.

Матч Словения-Молдова состоится в Любляне в 19.00, на стадионе "Arena Stožice".

В четверг сборная Молдовы в дебютном матче нынешнего розыгрыша сыграла вничью 1-1 с соперниками из Косово - после того, как вела в счете.

Обновленное расписание следующих матчей в третьей группе Лиги C выглядит следующим образом:

Словения - Молдова (19.00), 6 сентября;

Греция - Молдова (21.45), 11 октября;

Молдова - Словения (21.45), 14 октября;

Молдова - Греция (21.45), 15 ноября;

Косово - Молдова (21.45), 18 ноября.

Лига наций — футбольный турнир среди сборных Европы под руководством УЕФА, который проводится раз в два года. Турнир привязан к циклам подготовки к чемпионатам Европы и чемпионатам мира.

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