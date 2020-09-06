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Футбольный матч Словения - Молдова.

Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный

© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
Спорт
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Sputnik Молдова
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Тренер Энгин Фират надеялся во втором групповом матче турнира закрепить успех, достигнутый тремя днями ранее, когда наши футболисты, показав неплохую игру, закончили вничью поединок с Косово. Однако на сей раз не вышло.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Сборная Молдовы в Любляне проиграла футболистам Словении со счетом 1-0.

Гол забил в пером тайме Дамиан Бохар.

Тактика Фирата на матч осталась неизменной - крепкая оборона и контратакующие выпады. Она удалась наполовину.

Защита, как и в игре с Косово, допустила лишь один промах. А вот в атаке дела не заладились. Был создан лишь один по-настоящему опасный момент.

Футбольный матч между Словения - Молдова
© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
Молодой форвард Михаил Каймаков.

Порадовало то, что наши ребята в последнюю треть матча проявили спортивную злость и большую осмысленность в действиях - после замен и появления на поле вернувшегося в сборную Александру Епуряну. 

Это внушило некоторую надежду на будущее, но пока Молдова опустилась на последнюю строчку в группе С третьей лиги турнира.

Следующий матч: Греция - Молдова, 11 октября.

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