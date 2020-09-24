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Кубок Европы.

Чемпионат Европы по футболу: стыковые матчи могут перенести на будущий год

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20200924/31793417/uefaeuro-po-futbolu-stykovye-matchi-mogut-sostoyatsya-v-buduschem-godu.html

Из-за ситуации с коронавирусом есть вероятность, что стыковые матчи за право участия в финальной стадии чемпионата Европы по футболу вновь будут отложены.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. На май-июнь 2021 года может быть изменено время проведения стыковых матчей чемпионата Европы по футболу, причина - в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кубок Европы.
© Sputnik / Андрей Волошин
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Предварительно эти матчи были перенесены на 8 октября и 12 ноября 2020 года. ЕВРО-2020 (несмотря на иные сроки, чемпионат Европы сохранил свое название) пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. 

"В случае помещения группы игроков команды в обязательный карантин или самоизоляцию по решению компетентного национального/местного органа, матч будет проходить в соответствии с календарем, если в распоряжении команды есть не менее 13 игроков (включая одного голкипера) и при условии, что эти игроки сдали отрицательный тест (на COVID-19), как того требует протокол УЕФА", - говорится в пресс-релизе.

В том случае, если ассоциация не в состоянии будет выставить на поле команду с указанным минимумом игроков, матч перенесут на дату, которую определит администрация УЕФА - включая май-июнь 2021 года, отмечает организация. 

УЕФА также имеет право перенести матч на нейтральное поле, если сочтет это целесообразным. В этом случае ответственность за организацию встречи ложится на команду хозяев, она же понесет все соответствующие расходы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1959)

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