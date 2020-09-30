"Ролан Гаррос": Серена Уильямс снялась с турнира

Прославленная американская теннисистка в среду должна была выйти на корт с Цветаной Пиронковой из Болгарии, но на официальном сайте турнира появилась информация, что матч не состоится.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Серена Уильямс снялась с турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос" перед матчем второго круга, причина - травма ахиллова сухожилия, пишет российская пресса со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Сообщается, что 39-летняя спортсменка в среду должна была выйти на корт с Цветаной Пиронковой из Болгарии, но на официальном сайте турнира появилась информация, что матч не состоится. Позже стало известно, что причиной отказа спортсменки от участия в турнире стала травма ахилла.

Perturbée par une blessure au talon d’Achille, Serena Williams se retire de #RolandGarros pic.twitter.com/xR2GVTK8rD — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

​Американская теннисистка Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема.

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