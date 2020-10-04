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Футбольный мяч

Молдавская футболистка стала чемпионкой Белоруссии по футболу

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/06/31567635.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201004/31912935/moldavskaya-futbolistka-stala-chempionkoj-belorussii-po-futbolu.html

Это уже вторая подряд победа команды "Динамо" БГУФК, ворота которой успешно защищает молдавская спортсменка.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Голкипер Наталья Мунтяну завоевала золотую медаль в Национальном чемпионате Белоруссии по женскому футболу в составе минской команды "Динамо" БГУФК.

В напряженной борьбе "Динамо" одержала верх над клубом "Минск" со счетом 2:0, и досрочно завоевала чемпионский титул.

Это второй трофей подряд для молдавской футболистки — чуть раньше она вместе с "Динамо" стала обладательницей Кубка Беларуси.

Наталье 26 лет, она воспитанница унгенской ДЮСШ, и "Динамо" — ее третья белорусская команда. До того она выступала в могилевском "Днепре" и гродненском "Немане.

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Теги:
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