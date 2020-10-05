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Первый вратарь мира Лев Яшин в день своего 60-летия.

Кандидат в "Команду мечты": номинация для Льва Яшина

© Sputnik / Дмитрий Донской
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201005/31918896/kandidat-v-komandu-mechty-nominatsiya-dlya-Lva-Yashina.html

Лучший вратарь XX века по версии ФИФА Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории по версии France Football.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Легендарный вратарь, чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Лев Яшин номинирован на попадание в "Команду мечты" по версии журнала France Football, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт издания.

За кандидатуры будут голосовать примерно 170 специалистов, им предстоит выбрать лучших игроков в истории на каждой позиции. Окончательно "Команда года" определится в декабре.​ В каждой из номинаций - по 10 кандидатов. 

На звание лучшего голкипера выдвинуты Лев Яшин (Россия), Гордон Бэнкс (Великобритания), Джанлуиджи Буффон, Дино Дзофф (оба - Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер, Мануэль Нойер (оба - Германия), Тома Н'Коно (Камерун), Петер Шмейхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды).

Лев Иванович Яшин - советский футболист, вратарь, игравший за московское "Динамо" и сборную Советского Союза. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный среди вратарей обладатель "Золотого мяча" (в 1963 году). Прославленный голкипер скончался в 1990 году, на 61-м году жизни.

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