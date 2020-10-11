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Рафаэль Надаль

Тринадцатый Ролан Гаррос для Надаля: испанец победил Джоковича

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201011/31996841/Trinadtsatyy-Rolan-Garros-dlya-Nadalya-ispanets-pobedil-Dzhokovicha.html

Всего три сета понадобилось Рафаэлю Надалю, чтобы выиграть свой двадцатый турнир из серии Большого шлема.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем Ролан Гаррос, обыграв серба Новака Джоковича.

Теннисные мячи, архивное фото
© Flickr / Alosh Bennett
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Финальный поединок завершился трехсетовым успехом против первой ракетки мира - 6:0, 6:2, 7:5.

Таким образом, Надаль догнал по количеству выигранных титулов на турнирах Большого шлема швейцарца Роджера Федерера - у них по 20 побед в активе.

Швейцарец шесть раз первенствовал на Открытом чемпионате Австралии, восемь раз выиграл Уимблдон, пять раз – US Open, один раз - Ролан Гаррос. Надаль 13 раз выиграл Открытый чемпионат Франции, один раз стал сильнейшим на Australian Open, четыре раза победил на открытом первенстве США и дважды выигрывал Уимблдон.

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