Будет Олимпиада: премьер Японии подтвердил намерение провести ОИ-2021

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. О полной решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года "в качестве символа победы человечества над коронавирусом" заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.
"Я полон решимости провести Игры в Токио летом следующего года. Это станет доказательством победы человечества над коронавирусом", - отметил он в своей первой программной речи в парламенте.
Канделаки: как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР - видео>>>
Премьер Страны восходящего солнца также пообещал предпринять все возможное "для безопасной организации соревнований".
Олимпиада в Токио была намечена на лето 2020 года, однако из-за пандемии ее было решено перенести. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа будущего года. Олимпиада обещает стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339, в ней примут участие 10 тысяч спортсменов.
Ёсихидэ Суга возглавил правительство Японии в середине сентября.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>