Будет Олимпиада: премьер Японии подтвердил намерение провести ОИ-2021

Премьер-министр Страны восходящего солнца заявил о намерении провести летние Олимпийские игры в будущем году.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. О полной решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года "в качестве символа победы человечества над коронавирусом" заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

"Я полон решимости провести Игры в Токио летом следующего года. Это станет доказательством победы человечества над коронавирусом", - отметил он в своей первой программной речи в парламенте.

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Премьер Страны восходящего солнца также пообещал предпринять все возможное "для безопасной организации соревнований".

Олимпиада в Токио была намечена на лето 2020 года, однако из-за пандемии ее было решено перенести. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа будущего года. Олимпиада обещает стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339, в ней примут участие 10 тысяч спортсменов.

Ёсихидэ Суга возглавил правительство Японии в середине сентября.

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