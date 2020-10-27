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Теннисист Раду Албот

Раду Албот вышел в 1/8 финала ATP турнира Astana Open

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201027/32174084/radu-albot-vyshel-v-18-finala-atp-turnira-astana-open.html

В 1/8 финала первенства в Нур-Султане молдавский теннисист встретится с американцем Томми Полом. Матч состоится в среду.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот вышел в 1/8 финала международного турнира Astana Open. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Теннисные мячи, архивное фото
© Flickr / Alosh Bennett
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В 1/16 финала, со счетом 2:1 (4-6, 6-4, 6-4), он победил казахского спортсмена Дмитрия Попко. 

В 1/8  Албот встретится на корте с Томми Полом (59-я ракетка мира).

Теннисный мужской международный турнир Astana Open впервые проводится в столице Казахстана, Нур-Султане. Он является одним из турниров из серии АТР 250. Количество участников основной сетки - 32. Призовой фонд турнира  - 275 тысяч евро.

Раду Албот в настоящее время занимает 85-ю строчку рейтинга лучших теннисистов мира. 

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