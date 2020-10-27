Раду Албот вышел в 1/8 финала ATP турнира Astana Open

В 1/8 финала первенства в Нур-Султане молдавский теннисист встретится с американцем Томми Полом. Матч состоится в среду.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот вышел в 1/8 финала международного турнира Astana Open. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В 1/16 финала, со счетом 2:1 (4-6, 6-4, 6-4), он победил казахского спортсмена Дмитрия Попко.

В 1/8 Албот встретится на корте с Томми Полом (59-я ракетка мира).

Теннисный мужской международный турнир Astana Open впервые проводится в столице Казахстана, Нур-Султане. Он является одним из турниров из серии АТР 250. Количество участников основной сетки - 32. Призовой фонд турнира - 275 тысяч евро.

Раду Албот в настоящее время занимает 85-ю строчку рейтинга лучших теннисистов мира.

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