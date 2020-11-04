Судья с косой: арбитр из Приднестровья покоряет Лигу Чемпионов

Футбольный судья из Рыбницы Оксана Крук начинала с детских турниров и добралась до еврокубков УЕФА.

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - Sputnik - Юлия Сорокопуд. Сегодня она работала на матче первого квалификационного раунда женской Лиги Чемпионов. Девушка прокомментировала Sputnik Молдова свой дебют в еврокубках: "Честно – такой стресс! Сама себе не верю. Весь день отхожу от этого матча".

С флажком и свистком Оксана подружилась 3 года назад. Решила пойти в школу молодого арбитра и "досудилась" до статуса арбитра Молдавской федерации футбола и FIFA. Сегодня в ее карьере случился большой дебют. Рыбничанка была главным судьей в женской Лиги Чемпионов. С матчем "Минск" - "РФШ" (Латвия), говорит, справилась.

"Когда пришло назначение на отборочный раунд женской Лиги Чемпионов, я не могла поверить, что это случилось именно со мной, - поделилась Оксана. - Я очень благодарна своей бригаде за совместную работу. Все ребята из Молдовы. Только в последний момент второго ассистента заменили на помощника арбитра из Голландии. Получилась такая классная интернациональная команда".

© Photo : Личный архив Оксаны Крук Вся судейская бригада.

Женщин-рефери в футболе всё больше. Многие из них просто красотки. У Оксаны Крук с обаянием и харизмой все в порядке.

В основной профессии она журналист. Работает на одном из приднестровских телеканалов и в местной газете. Между строк – богиня желтых и красных карточек. Кстати, в сегодняшнем матче нанесла футбольный приговор. Оксана рассказывает, как отправила с поля игрока "РФШ".

"Это произошло на 93-й минуте и на исход матча никак уже не повлияло. Просто латвийская футболистка получила вторую желтую", - уточнила она.

Управлять 22-мя опытными футболистками не так просто. Оксана говорит, до сих пор - мандраж. Под присмотром приднестровского арбитра матч прошел гладко. Белоруски разгромили соперниц из латвийского "РФШ" всухую – 3:0. У счастливого "Минска" предвкушение следующего раунда, а у прекрасного рефери – полный разбор. Сначала с инструктором, затем с собой.

"Сегодня у нас был разбор матча с инструктором. Потом много говорили в неформальных беседах о судействе. Скажу, что такие важные матчи всегда потом анализируешь, оцениваешь свою работу. Для меня это часть жизни. Об этом матче точно еще долго буду размышлять", - откровенничает судья международной категории.

Футбольная Фемида набирает популярность во всем мире. Женщины разбираются в игре #1, и футбол им точно к лицу. Хрупкая Оксана Крук еще раз доказала: судья с косой к Лиге Чемпионов готова!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova