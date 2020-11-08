Перед игрой с Молдовой: Черчесов не вызовет Дзюбу на сбор из-за скандала

Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов принял решение не вызывать нападающего петербургского "Зенита" и капитана сборной РФ Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на канале национальной команды в Telegram.

Ранее в сети появилось видео интимного характера, на котором, вероятно, записан Артем Дзюба.

"Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу", - говорится в заявлении Черчесова.

При этом уточняется, что "тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдовой, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи".

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию", - подчеркнул Черчесов.

Главный тренер сборной также рассчитывает, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет.

В резервном списке сборной России на ноябрьские матчи был один форвард - Федор Смолов из московского "Локомотива".

Товарищеская встреча Молдовы и России пройдет 12 ноября на кишиневском стадионе "Зимбру".

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