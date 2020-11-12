Сборная Молдовы после первого тайма встречи с футболистами России удерживает счет 0-0

Четвертый очный поединок соперников носит статус "контрольного", обеим командам в дальнейшем предстоят важные игры в Лиге наций УЕФА.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Матч, согласно достигнутой между федерациями футбола двух стран договоренности, проходит на кишиневском стадионе "Зимбру".

Сборная Молдовы, которая вот уже год не может сдвинутся с 175-й позиции в мировой табели о рангах, проявила хороший настрой и боевитость, но четкости действий зачастую не хватало, особенно в атаке.

С первых минут гости, занимающие 34-ю строчку в рейтинге ФИФА, повели себя осмотрительно, но первый по-настоящему опасный момент, на 8-й минуте, организовали они.

К середине тайма игра приобрела позиционный характер с некоторым преимуществом гостей в контроле над мячом и в эпизодах выхода на ударные позиции.

© Sputnik / Mihai Caraus Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия

На 25-й минуте лишь своевременный выход вратаря Станислава Намашко ликвидировал выход один на один. На высоте был вратарь молдавской сборной и на 31-й минуте.

Конец первой 45-минутки прошел живо, но нули на табло сохранились.

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