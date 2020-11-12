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Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия.

Без "контрольных выстрелов": Молдова и Россия разошлись нулевой ничьей

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201112/32433852/tri-kontrolnykh-gola-na-stadione-zimbru.html

Матч-проверка перед официальными поединками в Лиге наций УЕФА имел свою специфику, каждая сторона решала собственные задачи.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сборная России, похоже, наигрывала командные связи в не совсем традиционном составе.

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
© Sputnik / Mihai Caraus
Станислав Черчесов.

Что касается хозяев поля, они находились в поисках своей игры и куража.

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
© Sputnik / Mihai Caraus
Энгин Фират.

Финальный счет 0-0, вроде говорит о том, что цифры на табло были не самым главным.

После перерыва первый опасный момент был за россиянами, на 50-й минуте на острие атаки оказался Жирков.

Минуты примерно с 60-й по 63-ю подопечные Фирата активизировались, причем речь шла не о контратаках, а о достаточно организованном (хотя и непродолжительном) прессинге.

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
РФС
Сборная Молдовы в атаке.

Соперники ответили опасным ударом Соболева на 70-й минуте.

Матч, в итоге, нельзя назвать скучным, и борьбы и ударов по воротам набралось на "пристойный минимум".

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
РФС
Мячом обе стороны дорожили.

Детальную оценку игре, разумеется, дадут тренеры Черчесов и Фират.

Через несколько минут смотрите на нашем сайте прямую трансляцию с послематчевой пресс-конференции наставников обеих сборных.

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