Без "контрольных выстрелов": Молдова и Россия разошлись нулевой ничьей

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сборная России, похоже, наигрывала командные связи в не совсем традиционном составе.
Что касается хозяев поля, они находились в поисках своей игры и куража.
Финальный счет 0-0, вроде говорит о том, что цифры на табло были не самым главным.
После перерыва первый опасный момент был за россиянами, на 50-й минуте на острие атаки оказался Жирков.
Минуты примерно с 60-й по 63-ю подопечные Фирата активизировались, причем речь шла не о контратаках, а о достаточно организованном (хотя и непродолжительном) прессинге.
Соперники ответили опасным ударом Соболева на 70-й минуте.
Матч, в итоге, нельзя назвать скучным, и борьбы и ударов по воротам набралось на "пристойный минимум".
Детальную оценку игре, разумеется, дадут тренеры Черчесов и Фират.
Через несколько минут смотрите на нашем сайте прямую трансляцию с послематчевой пресс-конференции наставников обеих сборных.
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