Без "контрольных выстрелов": Молдова и Россия разошлись нулевой ничьей

Матч-проверка перед официальными поединками в Лиге наций УЕФА имел свою специфику, каждая сторона решала собственные задачи.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Сборная России, похоже, наигрывала командные связи в не совсем традиционном составе.

© Sputnik / Mihai Caraus Станислав Черчесов.

Что касается хозяев поля, они находились в поисках своей игры и куража.

© Sputnik / Mihai Caraus Энгин Фират.

Финальный счет 0-0, вроде говорит о том, что цифры на табло были не самым главным.

После перерыва первый опасный момент был за россиянами, на 50-й минуте на острие атаки оказался Жирков.

Минуты примерно с 60-й по 63-ю подопечные Фирата активизировались, причем речь шла не о контратаках, а о достаточно организованном (хотя и непродолжительном) прессинге.

РФС Сборная Молдовы в атаке.

Соперники ответили опасным ударом Соболева на 70-й минуте.

Матч, в итоге, нельзя назвать скучным, и борьбы и ударов по воротам набралось на "пристойный минимум".

РФС Мячом обе стороны дорожили.

Детальную оценку игре, разумеется, дадут тренеры Черчесов и Фират.

Через несколько минут смотрите на нашем сайте прямую трансляцию с послематчевой пресс-конференции наставников обеих сборных.

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