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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов: "Нежного футбола" не было, мы настраивались победить

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201112/32438115/stanislav-cherchesov-nezhnogo-futbola-ne-bylo-my-nastraivalis-pobedit.html

Наставник российской сборной отдал должное соперникам, отметив, что его подопечные были для них "хорошим раздражителем".

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Станислав Черчесов выразил категорическое несогласие с мнением местного журналиста, который назвал произошедшее на поле "нежным футболом".

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По его словам, сборная России решала свои задачи перед матчами Лиги наций УЕФА и на перспективу, окончательные выводы еще предстоит сделать.

Наставник признал, что в атаке многое не удалось.

В то же время он отдал должное мобилизованности соперников.

Было задано много вопросов о назначении капитана, составе, отсутствующих игроках.

На ремарку российских журналистов о том, что присутствие Гильерме в воротах было "хорошим выбором",  Черчесов ответил: "Ну хоть чем-то я вам угодил".

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