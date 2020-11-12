Станислав Черчесов: "Нежного футбола" не было, мы настраивались победить

Наставник российской сборной отдал должное соперникам, отметив, что его подопечные были для них "хорошим раздражителем".

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Станислав Черчесов выразил категорическое несогласие с мнением местного журналиста, который назвал произошедшее на поле "нежным футболом".

По его словам, сборная России решала свои задачи перед матчами Лиги наций УЕФА и на перспективу, окончательные выводы еще предстоит сделать.

Наставник признал, что в атаке многое не удалось.

В то же время он отдал должное мобилизованности соперников.

Было задано много вопросов о назначении капитана, составе, отсутствующих игроках.

На ремарку российских журналистов о том, что присутствие Гильерме в воротах было "хорошим выбором", Черчесов ответил: "Ну хоть чем-то я вам угодил".

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