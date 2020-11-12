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Энгин Фират.

Фират: мы заслужили ничью против России

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201112/32438383/firat-my-zasluzhili-nichyu-protiv-rossii.html

Наставник наших футболистов считает соперников очень сильной командой, поэтому нулевой результат в матче против нее, по его мнению - отличный.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират прокомментировал прошедший товарищеский матч против сборной России.

По его словам, гости являются на данный момент - среди лучших в мире. 

"Конечно, мы играли против очень сильной команды, как это происходило и весь год. Мы выучил много уроков в октябре. Мы знали, как примерно они будут играть. Знали, как останавливать их пасы в последней трети. Думаю, мы заслужили этот счет", - отметил Фират.

Он полагает, что для Молдовы - это очень хороший результат: молдавские футболисты были очень мотивированы против череды неудач.

По мнению Фирата, правильная тактика помогла блокировать атакующие действия некоторых опасных игроков сборной России, в частности левого защитника Вячеслава Караваева. Для этих целей, как рассказал Фират, он настроил Олега Рябчука.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Сказалась нехватка некоторых футболистов. У нас было меньше игроков в активе, чем у соперников. Я говорю про вратаря Кошелева и нападающего Гынсаря. России гораздо проще, даже когда отсутствует 5 игроков - им есть кем заменять", - подчеркнул тренер.

Он рассказал также о том, что говорил футболистам в перерыве: "Нужно продолжать давить и не сдаваться".

По мнению Фирата, через года два-три Молдова может вырасти в сильную команду.

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