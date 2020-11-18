"Дама" №11: молдавский голландец Дамашкан – о сборной, Левандовски и ЕВРОфутболе

Он – один из самых видных футболистов в Молдове. Уже в 19 засветился в итальянском "Торино". К 21 году вкусил: нет ни "дольче виты" в итальянской игре, ни бесплатного сыра – в голландском чемпионате.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. А еще Виталий Дамашкан ценит вызовы в родную сборную и внимание журналистов.Из чартера национальной команды нападающий выходит на связь: "Долетим до Косово, и я отвечу на все ваши вопросы" - по пути в Лигу Наций обещал Дамашкан.

Молдова-Косово-Дамашкан

Сегодня молдавские футболисты играют в Косово. Это будет 6-й матч Молдовы в Лиге наций и 14-й поединок Дамашкана – в составе национальной сборной. Если, конечно, Виталий попадет в игру. Место в стартовом составе или выход на замену – молодой игрок готов использовать любой шанс.

"У меня всегда была мечта играть в сборной. Конечно, тут есть ребята на 10-12 лет старше меня: Епуряну, Чеботару, Ионица, Армаш. У них большой опыт и я всегда прислушиваюсь к их советам", - признается собеседник.

Среди акул европейского футбола зубы показывать непросто. Но Дамашкан держится на плаву. В прошлом розыгрыше Лиги наций забил Сан-Марино. В этом сезоне ему сложнее "выплыть" на результат.

"Хотелось бы намного больше показать в персональном и командном плане. Принести сборной голы. Знаете, всегда есть куда расти и прогрессировать. Тут даже дело не в возрасте. Я один из самых молодых игроков команды, но это не имеет значения, когда полностью отдаешься игре", - говорит нападающий перед матчем с Косово.

Дорогой переход

Футбольный сезон -2017. Пара блестящих игр в составе тираспольского "Шерифа" и вокруг молодого нападающего началась шумиха. Итальянский "Торино", трансфер, поговаривают, на 1,5 млн евро - и молдавский игрок покоряет самый знаменитый сапожок.

"В Италии, даже если ты не играешь, получаешь отличный урок. Там во-многом мне помог опыт игры в "Шерифе". Во-первых, я уже понимал итальянский – Роберто Бордин говорил на нем. Во-вторых, тренировки очень похожи на те, что были в "Шерифе". Много тактических упражнений. 100% работа с итальянцем Бордином, да и вообще те годы в Тирасполе помогла совершить переход в "Торино".

С итальянским "Торино" контракт на 3,5 года и аренда – с перспективой на голландский чемпионат. Если не брать футбол – Италия по душе Дамашкану.

"Я бы хотел здесь жить. Нравится итальянская культура, итальянская кухня. Очень много красивых мест", - делится мыслями легионер.

Фото – игра за ФК «Ваалвейк» (в черной форме Валвейк бежит, радуется)

"Дама" в стране тюльпанов

С 2019-го молдавский нападающий играет в стране тюльпанов. Говорит, в чемпионате Нидерландов крепче фамилии прижился его футбольный никнейм. В клубе "Ваалвейк" для многих он просто "Дама", который стабильно забивает мячи.

© Photo : личный архив Виталия Дамашкана Игра за ФК "Ваалвейк".

"Голландский футбол - идеальное место для молодых игроков. Здесь можно проявить себя. Чемпионат интересный, атакующий, непредсказуемый. И это хороший шанс сделать большой шаг к более серьезному клубу или чемпионату", - объясняет футболист.

Когда от осложнений коронавируса слег весь европейский футбол, Дамашкан вернулся в Молдову. Взял вынужденный тайм-аут на 4,5 месяца. После карантина его голландский клуб даже пережил вспышку COVIDа. От болезни "Ваалвейк" уже оправился.

"Знаете, я наблюдаю за людьми и говорю, что разница только в менталитете. Там по-другому относятся к пандемии. Очень серьезно. Каждый соблюдает меры безопасности. Вот сейчас в Голландии опять закрыли все рестораны. Хотя эти заведения меня особо не интересуют. Я счастлив, что мы можем тренироваться и играть. Жаль, что люди не могут приходить на матчи, но мы просто обязаны быть внимательными и не допустить распространения инфекции".

Фани, мани и прочие обстоятельства

Ciao, Италия – Hallo, Нидерланды! После беглого итальянского у "Дамы" новая лингво-цель. Дважды в неделю – уроки нидерландского. Для общего развития и комфортной жизни в клубе. Остальное – на языке футбола. На нем даже новичок профессионала поймет издалека.

"Нет у меня кумиров футбольных. Но признаюсь, я очень впечатлен игрой Роберта Левандовски. Всегда в деталях разбираю его матчи. Как по мне – вот у кого стоит поучиться", - отмечает Дамашкан.

© AP Photo / DPA/Matthias Balk Роберт Левандовски с женой.

А еще молодой нападающий говорит о деньгах в футболе. Гонорару предпочтет перспективу, а безумному расточительству – траты "с душой".

"Первые хорошие деньги, которые я заработал в футболе, вложил в машину. Для папы. Хотел его порадовать. Подарил на день рождения".

+ футбол, - детство

Талантливый Дамашкан родом вовсе не из футбольной – из цыганской столицы Молдовы. Игрок из Сорок держит линию футбольной судьбы не на руке, а в руках. Об этом говорит с улыбкой: "В гадания точно не верю – верю только в свои силы".

Детство в Сороках Дамашкан вспоминает с азартом. Говорит, провел его без гаджетов и всяких излишеств, с отцом и мячом. Причем очень быстро. Уже в 13 лет "Дама" вспоминает, как ушел из Дома за мечтой:

"Футбол меня научил жизни. Относиться ко всему, чем занимаешься, серьезно. Мы с братом с юных лет жили на базе "Зимбру". Без родителей было непросто. Но в те годы сформировался наш характер. Футбол сделал нас порядочными и ответственными. Мы играли в одной команде. Это был очень красивый период. Мы и сейчас с Ильей каждый день вместе, только онлайн".

© Photo : личный архив Виталия Дамашкана Виталий и Илья Дамашкан.

Теперь в семье Дамашкана другой период: гаджетов, интернет-связи и поддержки на расстоянии. Виталий "Дама" Дамашкан в Косово – ждет своего выхода в основном составе молдавской команды. Будет ли 11# в первом составе – увидим уже 21:45.

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