Молдова в Лиге наций: начали весело, с Косово, закончили на миноре - с тем же соперником

Между первым и последним матчем в 3-й группе Дивизиона С было по два поражения от Греции и Словении с общим счетом 0-9.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В первом матче турнира, сыгранном с косоварами в Парме, футболисты нашей национальной команды открыли счет и, хотя затем пропустили ответный мяч, своей живой игрой вселили в болельщиков определенные надежды.

Увы, после этого ни голов ни очков они больше не добыли.

Перед ответной игрой в Приштине лишь победа над хозяевами поля давала подопечным Фирата возможность обойти их в турнирной таблице и перебраться с последней строчки на третью.

Итак, 18 ноября, - эпическая "битва за предпоследнюю позицию" между Косово и Молдовой.

Тренер гостей повез на выездной матч 23-х игроков, практически всех, на кого он может рассчитывать в данный момент.

Стартовый состав был "условно боевым" (с проблемами по позициям в обороне и середине поля, а также - с наибольшим представительством хынчештского "Петрокуба"), начало матча - соответствующим.

Правда, до 10-й минуты дело до удара по воротам Намашко не дошло.

Дальше игра, странным образом, разделилась на 15-минутные сегменты.

Середина тайма (вопреки - или в соответствии с лучшими ожиданиями) осталась за "трехцветными" - были и удар Николаеску над планкой, и чиркнувший по стойке мяч, и плотный удар с створ.

Но - не последняя треть, когда провал в середине обороны привел к голу, после которого косовары успокоились и стали комбинировать все более уверено.

Во второй половине встречи Фират поменял тактический рисунок - терять-то то уже было нечего. Игру удалось оживить, опять на четверть часа. Потом хозяева опять стали просачиваться сквозь нашу оборону.

За 15 (!) минут до конца матча Армаш не забил головой с линии вратарской.

Еще один опасный выпад на 84-й минуте.

Несколькими мгновениями позже выход Николаеску к воротам прервали, ценой красной карточки, "фолом последней надежды". Свободный удар ушел выше.

Матч сборная Молдовы закончила в атаке. Так бы весь матч и целый турнир!

Тогда бы не было минорного настроения от общего результата и места в таблице.

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