Молдова в Лиге наций: начали весело, с Косово, закончили на миноре - с тем же соперником

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В первом матче турнира, сыгранном с косоварами в Парме, футболисты нашей национальной команды открыли счет и, хотя затем пропустили ответный мяч, своей живой игрой вселили в болельщиков определенные надежды.
Увы, после этого ни голов ни очков они больше не добыли.
Перед ответной игрой в Приштине лишь победа над хозяевами поля давала подопечным Фирата возможность обойти их в турнирной таблице и перебраться с последней строчки на третью.
Итак, 18 ноября, - эпическая "битва за предпоследнюю позицию" между Косово и Молдовой.
Тренер гостей повез на выездной матч 23-х игроков, практически всех, на кого он может рассчитывать в данный момент.
Правда, до 10-й минуты дело до удара по воротам Намашко не дошло.
Дальше игра, странным образом, разделилась на 15-минутные сегменты.
Середина тайма (вопреки - или в соответствии с лучшими ожиданиями) осталась за "трехцветными" - были и удар Николаеску над планкой, и чиркнувший по стойке мяч, и плотный удар с створ.
Но - не последняя треть, когда провал в середине обороны привел к голу, после которого косовары успокоились и стали комбинировать все более уверено.
Во второй половине встречи Фират поменял тактический рисунок - терять-то то уже было нечего. Игру удалось оживить, опять на четверть часа. Потом хозяева опять стали просачиваться сквозь нашу оборону.
За 15 (!) минут до конца матча Армаш не забил головой с линии вратарской.
Еще один опасный выпад на 84-й минуте.
Несколькими мгновениями позже выход Николаеску к воротам прервали, ценой красной карточки, "фолом последней надежды". Свободный удар ушел выше.
Матч сборная Молдовы закончила в атаке. Так бы весь матч и целый турнир!
Тогда бы не было минорного настроения от общего результата и места в таблице.
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