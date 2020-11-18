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Матч Косово - Молдова.

Молдова в Лиге наций: начали весело, с Косово, закончили на миноре - с тем же соперником

© Photo : Facebook / Meciul Moldova - Kosovo
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (128)
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Sputnik Молдова
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Между первым и последним матчем в 3-й группе Дивизиона С было по два поражения от Греции и Словении с общим счетом 0-9.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В первом матче турнира, сыгранном с косоварами в Парме, футболисты нашей национальной команды открыли счет и, хотя затем пропустили ответный мяч, своей живой игрой вселили в болельщиков определенные надежды.

Матч Молдова - Косово. Лига наций УЕФА
© Photo : Facebook / Football Federation of Kosova
Достойный дебют в "Пармской обители": Молдова сыграла вничью со сборной Косово

Увы, после этого ни голов ни очков они больше не добыли.

Перед ответной игрой в Приштине лишь победа над хозяевами поля давала подопечным Фирата возможность обойти их в турнирной таблице и перебраться с последней строчки на третью.

Итак, 18 ноября, - эпическая "битва за предпоследнюю позицию" между Косово и Молдовой.

Тренер гостей повез на выездной матч 23-х игроков, практически всех, на кого он может рассчитывать в данный момент. 

Сборная Молдовы вылетела на последний матч Лиги наций.
© Video : Facebook / Federația Moldovenească de Fotbal
Cборная Молдовы по футболу вылетела на последний матч Лиги наций
Стартовый состав был "условно боевым" (с проблемами по позициям в обороне и середине поля, а также - с наибольшим представительством хынчештского "Петрокуба"), начало матча - соответствующим.

Правда, до 10-й минуты дело до удара по воротам Намашко не дошло.

Дальше игра, странным образом, разделилась на 15-минутные сегменты.

Середина тайма (вопреки - или в соответствии с лучшими ожиданиями) осталась за "трехцветными" - были и удар Николаеску над планкой, и чиркнувший по стойке мяч, и плотный удар с створ.

Но - не последняя треть, когда провал в середине обороны привел к голу, после которого косовары успокоились и стали комбинировать все более уверено.

Во второй половине встречи Фират поменял тактический рисунок - терять-то то уже было нечего. Игру удалось оживить, опять на четверть часа. Потом хозяева опять стали просачиваться сквозь нашу оборону. 

За 15 (!) минут до конца матча Армаш не забил головой с линии вратарской.

Еще один опасный выпад на 84-й минуте.

Несколькими мгновениями позже выход Николаеску к воротам прервали, ценой красной карточки, "фолом последней надежды". Свободный удар ушел выше.

Матч сборная Молдовы закончила в атаке. Так бы весь матч и целый турнир! 

Тогда бы не было минорного настроения от общего результата и места в таблице. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (128)

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