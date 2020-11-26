"Печальный день для футбола": мир прощается с Диего Марадоной

Лучший футболист XX века по версии ФИФА скончался в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. В Аргентине объявлен трехдневный траур, вся страна, а с ней и весь мир тяжело переживают смерть легенды.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Весть о смерти легендарного футболиста в среду облетела весь мир. В тот же день Аргентина погрузилась в траур, фанаты вышли на улицы, чтобы почтить память своего кумира, неся в руках цветы, свечи, футболки с его именем.

Тысячи людей провожали траурный кортеж, который доставил тело Марадоны к месту прощания с ним – в президентский дворец в Буэнос-Айресе. По пути следования – живая цепь из благодарных болельщиков.

Церемония прощания с футболистом продлится весь день, сообщается, что прийти попрощаться с футболистом смогут все желающие.

В Неаполе, где долго играл аргентинец, фанаты "Наполи" тоже вышли на траурные мероприятия, больше похожие на красочный перформанс. Они собрались возле дома с граффити с изображением Марадоны и устроили фаер-шоу в честь любимого футболиста.

La ciudad italiana de Nápoles, donde Diego Maradona brilló en la década de los 80, declaró “luto ciudadano” tras la muerte del exfutbolista argentino que la dejó “en shock” pic.twitter.com/dxLuVNyyQb — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 25, 2020

Кроме того, мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже заявил, что домашний стадион клуба "Наполи" будет переименован в честь Марадоны.

Значение Диего Армандо Марадоны не только для аргентинского, но и для мирового футбола сложно переоценить.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в официальном аккаунте организации написал:

"Сегодня невероятно грустный день, наш Диего покинул нас. Наши сердца – всех, кто любил его за то, каким он был, и за то, что из себя представлял – на мгновение остановились. Наша боль — это все, что мы чувствуем глубоко внутри".

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Также на официальной странице УЕФА президент организации Александер Чеферин заявил:

"Он был героем в Аргентине и стал вечным кумиром для "Наполи". Он войдёт в историю как человек, который зажёг футбол своим мастерством. Матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания".

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ — UEFA (@UEFA) November 25, 2020

Папа римский Франциск, сам уроженец Аргентины, "с теплотой вспоминает и молится о Диего Марадоне", сообщает новостной ресурс Ватикана.

Известные спортсмены и футболисты в соцсетях также почтили память великого футболиста.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

"Я потерял хорошего друга, а мир — легенду. Дай, Бог, сил членам семьи. Однажды мы вместе сыграем на небесах", — написал легендарный Пеле.

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"Он тот, кто играл со страстью, духом и был ни чем иным, как чистым гением ... Я был в таком восторге от встречи с Диего, и мы все будем скучать по нему", - пишет Дэвид Бэкхем.

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"Сегодня я прощаюсь с другом, и Мир прощается с вечным гением. Один из лучших за все время. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую ничем не заполнить" - написал Криштиану Роналду в своем официальном аккаунте.

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"Очень печальный день для всех аргентинцев и футбола. Он покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним, и выражаю свои соболезнования всей семье и друзьям. Покойся с миром" - пишет Леонель Месси.

Прокомментировал известие о смерти Марадоны и Станислав Черчесов, главный тренер сборной России.

"Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда", - цитирует Черчесова Спорт-Экспресс.

Свои соболезнования выразили также российские футбольные клубы "Зенит" и "Спартак".

Диего Армандо Марадона.



Было честью играть против легенды.



RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) November 25, 2020

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

В качестве игрока он выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

За сборную Аргентины Марадона сыграл 91 матч и забил 34 мяча. С 2008 по 2010 год он был главным тренером аргентинской национальной команды.

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