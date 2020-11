"Печальный день для футбола": мир прощается с Диего Марадоной

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Весть о смерти легендарного футболиста в среду облетела весь мир. В тот же день Аргентина погрузилась в траур, фанаты вышли на улицы, чтобы почтить память своего кумира, неся в руках цветы, свечи, футболки с его именем.

Тысячи людей провожали траурный кортеж, который доставил тело Марадоны к месту прощания с ним – в президентский дворец в Буэнос-Айресе. По пути следования – живая цепь из благодарных болельщиков.

Церемония прощания с футболистом продлится весь день, сообщается, что прийти попрощаться с футболистом смогут все желающие.

В Неаполе, где долго играл аргентинец, фанаты "Наполи" тоже вышли на траурные мероприятия, больше похожие на красочный перформанс. Они собрались возле дома с граффити с изображением Марадоны и устроили фаер-шоу в честь любимого футболиста.

Кроме того, мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже заявил, что домашний стадион клуба "Наполи" будет переименован в честь Марадоны.

Значение Диего Армандо Марадоны не только для аргентинского, но и для мирового футбола сложно переоценить.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в официальном аккаунте организации написал:

Также на официальной странице УЕФА президент организации Александер Чеферин заявил:

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ