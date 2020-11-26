17:46 26 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD17.22
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Баннер с изображением Диего Марадоны у больницы в Аргентине.

"Печальный день для футбола": мир прощается с Диего Марадоной

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Спорт
Получить короткую ссылку
10610
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1a/32647513.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20201126/32654419/pechalnyy-den-dlya-futbola-mir-proschaetsya-s-diego-maradona.html

Лучший футболист XX века по версии ФИФА скончался в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. В Аргентине объявлен трехдневный траур, вся страна, а с ней и весь мир тяжело переживают смерть легенды.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Весть о смерти легендарного футболиста в среду облетела весь мир. В тот же день Аргентина погрузилась в траур, фанаты вышли на улицы, чтобы почтить память своего кумира, неся в руках цветы, свечи, футболки с его именем.

Тысячи людей провожали траурный кортеж, который доставил тело Марадоны к месту прощания с ним – в президентский дворец в Буэнос-Айресе. По пути следования – живая цепь из благодарных болельщиков.

Церемония прощания с футболистом продлится весь день, сообщается, что прийти попрощаться с футболистом смогут все желающие.

В Неаполе, где долго играл аргентинец, фанаты "Наполи" тоже вышли на траурные мероприятия, больше похожие на красочный перформанс. Они собрались возле дома с граффити с изображением Марадоны и устроили фаер-шоу в честь любимого футболиста.

Кроме того, мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже заявил, что домашний стадион клуба "Наполи" будет переименован в честь Марадоны.

Значение Диего Армандо Марадоны не только для аргентинского, но и для мирового футбола сложно переоценить.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в официальном аккаунте организации написал:

"Сегодня невероятно грустный день, наш Диего покинул нас. Наши сердца – всех, кто любил его за то, каким он был, и за то, что из себя представлял – на мгновение остановились. Наша боль — это все, что мы чувствуем глубоко внутри".

Также на официальной странице УЕФА президент организации Александер Чеферин заявил:

"Он был героем в Аргентине и стал вечным кумиром для "Наполи". Он войдёт в историю как человек, который зажёг футбол своим мастерством. Матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания".

Папа римский Франциск, сам уроженец Аргентины, "с теплотой вспоминает и молится о Диего Марадоне", сообщает новостной ресурс Ватикана.

Известные спортсмены и футболисты в соцсетях также почтили память великого футболиста.

"Я потерял хорошего друга, а мир — легенду. Дай, Бог, сил членам семьи. Однажды мы вместе сыграем на небесах", — написал легендарный Пеле.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de David Beckham (@davidbeckham)

"Он тот, кто играл со страстью, духом и был ни чем иным, как чистым гением ... Я был в таком восторге от встречи с Диего, и мы все будем скучать по нему", - пишет Дэвид Бэкхем.

"Сегодня я прощаюсь с другом, и Мир прощается с вечным гением. Один из лучших за все время. Бесподобный фокусник. Он уходит слишком рано, но оставляет безграничное наследие и пустоту, которую ничем не заполнить" - написал Криштиану Роналду в своем официальном аккаунте.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Leo Messi (@leomessi)

"Очень печальный день для всех аргентинцев и футбола. Он покидает нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые с ним, и выражаю свои соболезнования всей семье и друзьям. Покойся с миром" -  пишет Леонель Месси.

Прокомментировал известие о смерти Марадоны и Станислав Черчесов, главный тренер сборной России.

"Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда", - цитирует Черчесова Спорт-Экспресс.

Свои соболезнования выразили также российские футбольные клубы "Зенит" и "Спартак".

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

В качестве игрока он выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

За сборную Аргентины Марадона сыграл 91 матч и забил 34 мяча. С 2008 по 2010 год он был главным тренером аргентинской национальной команды.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Футбольный мир в шоке, Аргентина в трауре: скончался Диего Марадона


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Памяти Диего Марадоны.
Видео - Памяти Диего Марадоны
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться