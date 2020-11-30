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Стефани Фраппар. Архивное фото

Стефани Фраппар станет главным арбитром на матче футбольной Лиги чемпионов

© AFP 2020 / JEAN-FRANCOIS MONIER
Спорт
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Она станет первой женщиной-арбитром в истории футбола, которая будет проводить судейство матча подобного класса.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Француженка Стефани Фраппар проведет в качестве главного арбитра матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

Матч Косово - Молдова.
© Photo : Facebook / Federata e Futbollit e Kosovës - Football Federation of Kosova
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Помогать ей на футбольном поединке, который состоится 2 декабря, будут ее соотечественники: ассистенты арбитра — Хишам Закрани, Меди Рамуни, видеопомощник рефери — Бенуа Мийо, ассистент видеопомощника рефери — Вилли Делажо, четвертый арбитр — Карим Абед, сообщает РИА Новости.

Фраппар будет первой женщиной — главным арбитром, которая будет судить матч футбольной Лиги чемпионов. Это не первый случай в карьере Фраппар. В 2019 году она осуществляла судейство матча за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси", став первой в истории женщиной-арбитром, отработавшей на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд.

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