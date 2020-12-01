Чемпионаты Евро-2020 могут пройти без зрителей

Организаторы рассматривают три возможных варианта проведения матчей первенства Европы по футболу, окончательное решение может быть принято уже в 2021 году.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. В начале марта УЕФА вынесет окончательное решение о том, будут ли допущены болельщики на трибуны во время матчей чемпионата Европы по футболу.

По словам генерального директора оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, возможны 3 сценария: обычный матч, с ограничением по заполнению трибун, либо вовсе без зрителей, передает РИА Новости.

"Будет выработано три сценария проведения, это в равной степени относится ко всем городам. Есть сценарий с проведением в полном масштабе. А также есть вариант промежуточный, с ограничением по количеству зрителей на трибунах. Какое ограничение будет, мы узнаем в начале марта, когда УЕФА примет решение по формату чемпионата Европы", - рассказал Сорокин.

Изначально по задумке организаторов чемпионат Европы 2020 года должен был быть проведен на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Такой необычный формат был приурочен к 60-летию со дня проведения первого чемпионата Европы. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 было принято решение о его переносе на 2021 год.

Команда Молдовы в квалификации на Евро-2020 попала в группу "Н" вместе с действующим чемпионом мира - сборной Франции, а также с командами Исландии, Турции, Албании и Андорры, где, по итогу проведенных матчей оказалась на последнем месте. В финальную стадию чемпионата Европы напрямую проходят первые две команды из каждой группы.

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