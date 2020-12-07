Футбольный ЧМ-2022 хотят провести в "нормальной" обстановке

Прогресс в вопросе производства вакцин от коронавируса дает надежду организаторам ЧМ-2022 по футболу на проведение первенства в привычных условиях.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. "Абсолютно нормальный" чемпионат мира по футболу в 2022 году планирует провести Катар после прогресса в производстве вакцин против коронавируса. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер.

"Появление вакцины и ее распространение - это, безусловно, хорошая новость для всех, - сказал Аль-Хатер, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. - Мы очень надеемся, что к 2022 году все действительно вернется в нормальное русло, и с нетерпением ждем возможности принять болельщиков и организовать нормальный и успешный чемпионат мира".

По словам генерального директора оргкомитета ЧМ, "из пандемии мы узнали, что многие чемпионаты смогли адаптироваться к ситуации".

В понедельник в швейцарском Цюрихе в онлайн-формате состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

А сам Чемпионат мира пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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