Молдавский жребий к мундиалю-2022: мнение футболистов и экспертов

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Жеребьевка в швейцарском Цюрихе отправила футбольную Молдову в группу F. В отборочном турнире Фират и его команда сыграют со сборными Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.
В группе никаких грандов, поэтому некоторые видят ее легкой. "Так взвешивать ошибочно", — заостряют внимание профессионалы.
"У нас очень интересная группа. Дания кажется фаворитом, но претендует и Австрия. Я уверен, что с любой из команд можно бороться, особенно на собственном поле, где у нас есть все шансы набрать очки. С большой самоотдачей на футбольном поле мы можем подпортить жизнь каждой из этих сборных", — оценил итоги жеребьевки экс-игрок национальной сборной Сергей Епуряну.
Турецкий наставник молдавской сборной отреагировал на жеребьевку с долей юмора. Энгин Фират не назвал ее легкой, но отметил, что могло бы быть и хуже.
Главный тренер для сайта FMF дал полный расклад, где Израиль наделил особыми командными качествами.
"Израиль отличается от других наших соперников, потому что опирается на более техничный футбол. Их игра в немалой степени зависит от индивидуальных качеств атакующих игроков. То есть Дания, Австрия и Шотландия, по сравнению с израильтянами, больше опираются на командный боевой дух", — считает Энгин Фират.
Если Израилю Молдова проигрывала на этапе отбора к ЧМ-2010, то с Австрией билась за выход из группы трижды: в квалификации к Евро-2004 и Евро-2016, а еще в отборе на российский чемпионат мира 2018 года. Израильского и австрийского соперников оценил голкипер национальной сборной Станислав Намашко:
"Да, мне доводилось играть с Израилем и Австрией. Но вы же знаете, что команды меняются из года в год. Идет ротация игроков, поколений. Тем более сборная Австрия растет с каждым годом, и в рейтинге в том числе. Она становится все крепче. Поэтому каждый матч будет сложным. Надо играть на максимуме".
Тем не менее Австрия звезд с мундиалей или Евро не хватала (за исключением бронзы на чемпионате мира 1954 года). Впрочем, как и все соперники по F-группе. Без аналогичных чемпионских титулов и Шотландия, с которой Молдова вничью сыграла в рамках отбора на чемпионат мира — 2006, и Дания — незнакомки для молдавской сборной.
"Дания — очень подвижная команда, у них много быстрых игроков вроде Поульсена и хороших плеймейкеров типа Эриксена, а также есть Симон Кьер — очень хороший центральный защитник. Думаю, за последние годы все заметили, насколько эта команда хороша, и они очень легко вышли на предстоящий чемпионат Европы", — отметил наставник молдавской сборной.
Еще одно интригующее знакомство — с футболом Фарерских остров. В прошлой отборочной кампании Фареры заняли четвертое место в своей группе. Исторический прорыв. Что касается промо для Молдовы, вряд ли Фареры, Австрия или Дания — предел зрительских мечтаний.
"К сожалению, в группе с Молдовой нет топовых сборных. Не будет в Кишиневе и звездных футболистов, за которыми было бы интересно понаблюдать. Зато есть Фареры, а значит, можно рассчитывать на победу", — оценил перспективу корреспондент UEFA в Молдове Евгений Баланюк. "Если в Молдове разрешат присутствие зрителей, то шансов у команды Энгина Фирата в домашних матчах будет больше. Так как при заполненных трибунах соперникам не просто в Кишиневе", — добавил он.
Отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года. 10 победителей своих групп отправятся на мундиаль напрямую. Вторые команды и еще две сборные из Лиги Наций в стыковых матчах определят судьбу оставшихся трех квот. В каком эшелоне окажутся молдавские футболисты — увидим в следующем году.
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