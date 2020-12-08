Молдавский жребий к мундиалю-2022: мнение футболистов и экспертов

Сборная Молдовы по футболу хочет на чемпионат мира. В отношениях с мундиалем национальной команде непросто. Игры «на мире» раньше заканчивались на этапе отбора. Как сложится судьба молдавских футболистов на этот раз, предположим, глядя на волю жребия и группу F.

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Жеребьевка в швейцарском Цюрихе отправила футбольную Молдову в группу F. В отборочном турнире Фират и его команда сыграют со сборными Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.

В группе никаких грандов, поэтому некоторые видят ее легкой. "Так взвешивать ошибочно", — заостряют внимание профессионалы.

"У нас очень интересная группа. Дания кажется фаворитом, но претендует и Австрия. Я уверен, что с любой из команд можно бороться, особенно на собственном поле, где у нас есть все шансы набрать очки. С большой самоотдачей на футбольном поле мы можем подпортить жизнь каждой из этих сборных", — оценил итоги жеребьевки экс-игрок национальной сборной Сергей Епуряну.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Сергей Епуряну.

Турецкий наставник молдавской сборной отреагировал на жеребьевку с долей юмора. Энгин Фират не назвал ее легкой, но отметил, что могло бы быть и хуже.

© Photo : FMF Энгин Фират.

Главный тренер для сайта FMF дал полный расклад, где Израиль наделил особыми командными качествами.

"Израиль отличается от других наших соперников, потому что опирается на более техничный футбол. Их игра в немалой степени зависит от индивидуальных качеств атакующих игроков. То есть Дания, Австрия и Шотландия, по сравнению с израильтянами, больше опираются на командный боевой дух", — считает Энгин Фират.

Если Израилю Молдова проигрывала на этапе отбора к ЧМ-2010, то с Австрией билась за выход из группы трижды: в квалификации к Евро-2004 и Евро-2016, а еще в отборе на российский чемпионат мира 2018 года. Израильского и австрийского соперников оценил голкипер национальной сборной Станислав Намашко:

"Да, мне доводилось играть с Израилем и Австрией. Но вы же знаете, что команды меняются из года в год. Идет ротация игроков, поколений. Тем более сборная Австрия растет с каждым годом, и в рейтинге в том числе. Она становится все крепче. Поэтому каждый матч будет сложным. Надо играть на максимуме".

© Sputnik / Said Tsarnaev Станислав Намашко.

Тем не менее Австрия звезд с мундиалей или Евро не хватала (за исключением бронзы на чемпионате мира 1954 года). Впрочем, как и все соперники по F-группе. Без аналогичных чемпионских титулов и Шотландия, с которой Молдова вничью сыграла в рамках отбора на чемпионат мира — 2006, и Дания — незнакомки для молдавской сборной.

"Дания — очень подвижная команда, у них много быстрых игроков вроде Поульсена и хороших плеймейкеров типа Эриксена, а также есть Симон Кьер — очень хороший центральный защитник. Думаю, за последние годы все заметили, насколько эта команда хороша, и они очень легко вышли на предстоящий чемпионат Европы", — отметил наставник молдавской сборной.

Еще одно интригующее знакомство — с футболом Фарерских остров. В прошлой отборочной кампании Фареры заняли четвертое место в своей группе. Исторический прорыв. Что касается промо для Молдовы, вряд ли Фареры, Австрия или Дания — предел зрительских мечтаний.

"К сожалению, в группе с Молдовой нет топовых сборных. Не будет в Кишиневе и звездных футболистов, за которыми было бы интересно понаблюдать. Зато есть Фареры, а значит, можно рассчитывать на победу", — оценил перспективу корреспондент UEFA в Молдове Евгений Баланюк. "Если в Молдове разрешат присутствие зрителей, то шансов у команды Энгина Фирата в домашних матчах будет больше. Так как при заполненных трибунах соперникам не просто в Кишиневе", — добавил он.

Отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года. 10 победителей своих групп отправятся на мундиаль напрямую. Вторые команды и еще две сборные из Лиги Наций в стыковых матчах определят судьбу оставшихся трех квот. В каком эшелоне окажутся молдавские футболисты — увидим в следующем году.

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