Правда в баррелях: как один дзюдоист сборную Молдовы на Арабские Эмираты променял

Приднестровец Виктор Скворцов - среди 12 лучших дзюдоистов планеты. Участник Олимпиады в Рио, собирается в олимпийский Токио. Последние 8 лет борется за сборную ОАЭ. Он рассказал Sputnik Молдова, как попал в королевскую команду, подхватил "корону" и потерял тренера.

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Он говорит по-английски, одевается по-европейски, борется за арабский флаг. А когда приезжает в Бендеры, Витя Скворцов - свойский парень с соседнего двора, который нашел свой "мягкий путь". Дословно – это дзюдо. Призер чемпионатов мира и Европы, в 2014 он даже возглавил мировой рейтинг в весовой категории 73 кг.

А еще боец в кимоно - обаятельный мотиватор. Пока он с житейской простотой рассказывает о роскоши Абу-Даби, мое воображение - в схватке c ассоциациями: черный пояс, черное золото, работа по-черному. Вот с нее и начнем.

– Начнем с детства? Первое, что приходит в голову…

– Мне 7 лет. Я прошусь в какую-то спортивную секцию. Папа - мастер спорта по боксу. Перед ним стоит дилемма – бокс или борьба. Но первокласснику рано получать по голове, поэтому побеждает борьба. Думаю, сыграло роль еще то, что отец как-то смотрел фильм "Гений дзюдо" и этот вид единоборства ему нравился.

– Гением дзюдо получилось стать? Отец доволен?

– А в этом виде спорта предела нет. Но папа, думаю, гордится мной. Надеюсь, порадую его еще лучшими результатами!

© Photo : JudoInside Победа на Гран-при в Венгрии.

"Для тех, кто умеет ждать"

– У дзюдоиста Скворцова когда-то опускались руки?

– Дважды хотел уйти из спорта. В 19, когда у меня родился сын и встал вопрос о заработке. Меня тогда в школе поддержали, выделили ставку тренера. И в 2010-м случился еще переломный момент. Но уже психологический. Мой наставник тогда был Олег Тиника, просто фанат. С 6 утра уже гонял меня. А я на татами выходил и проигрывал. Это убивало.

- Что помогло в дзюдо "выжить"?

– Помню, как приехал с очередных провальных соревнований с мыслями, что это мучение надо закончить. Отец и тренер убедили остаться. Их вера в меня уже через пару месяцев дала результат – бронзу на чемпионате Европы до 23 лет. После этого наставник подарил мне фото с подписью: "Все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать". И, знаете, я берегу этот подарок и следую этой философии.

– С тех слов началось славное время в составе сборной Молдовы?

– Да. Я перешел в другую весовую категорию, и посыпались результаты: золото и серебро на Кубке мира по взрослым, бронза на Европе по "молодежке". Не добирал немного баллов, чтобы отобраться на ОИ в Лондон.

Форс-мажоры национальной сборной

– В 2013-м в сборной Молдовы вы устроили форс-мажор. Перешли в команду Объединенных Арабских Эмиратов. Считаете себя перебежчиком?

– Скажу так: в мире дзюдо переход в другую сборную – нормальная практика. Но в Молдове надо брать открепление. Страна должна была разрешить это официально: якобы на спортсмена тратится много денег за время становления его карьеры.

– На вас много потратили в молдавской федерации?

– Я не знаю, сколько потратили. Но тогда было очень сложно с финансами. Вот, например, на европейское первенство я ездил за счет папиных денег. Отец трудился на заводе. Только ему известно, чего стоило собрать 700 евро, чтобы раз в год отправить меня на соревнования. Мне было 16 - я поехал в Голландию - папа влез в долги. А в семье нас было трое детей. И не факт, что я "отборюсь" результативно. В общем, спасибо родителям за терпение.

– Нашим спортсменам всегда было сложно с выездами…

– Да. Но сейчас полегче. Ребята из Молдовы катаются круглый год. Бюджет на поездки вроде бы поправился. Сборы и международные старты поднимают уровень дзюдо. В мое время не было такой роскоши. До последнего не понимали – едем или не едем на Европу или мир. Могли сообщить о выступлении за неделю до перелета. В плане подготовки это ненормально.

– Вряд ли мечтали тогда о борцовской роскоши Арабских Эмиратов. Как попали в эту арабскую сказку?

– Это был крутой поворот. Тренер Василий Колца ушел с поста главного тренера национальной сборной и переехал в ОАЭ. Василий Ильич тогда позвал шестерых лучших, по его мнению, дзюдоистов с собой. И я тоже получил от него приглашение.

© Photo : личный архив Виктора Скворцова Борцовская команда в Абу-Даби.

– Переход получился громким, если не сказать скандальным. Много писали об этом в прессе…

– Была там целая волокита. Проблема с подписью. Резолюция секретаря федерации дзюдо была, а подписи президента федерации не было. Уже не суть, потому что все потом выяснили и решили этот вопрос. Открепление нам в итоге дали.

– Сейчас на вас не в обиде молдавские коллеги?

- Если честно, думаю, наш переезд был даже полезен. Мы освободили места в сборных молодым борцам. Лидеры ушли – появились новые фавориты.

© Photo : личный архив Виктора Скворцова Борцовская команда в Абу-Даби.

Чудеса спорта

– В стране черного золота и спортивное добывается быстрее?

– Смотря кому. Вот, например, коренным жителям наоборот. Когда у человека все есть, зачем стремиться? Поэтому в Эмиратах сложно развить дзюдо на национальном уровне. Они приглашают борцов из других стран выступать под их флагом.

– У вас есть гражданство ОАЭ, правильно?

– Оно временное. Как только перестану давать результаты, его заберут. Вот ребята в сборной расторгли контракт, и гражданство их закончилось.

– Из шестерых молдавских борцов осталось только двое? Остальных выгнали? За что?

– Не выгнали. Они сами ушли. Приняли такое решение, потому что не показывали должных результатов. Тут столько вкладывают в спортсмена, что не показывать ничего взамен просто стыдно. Достойнее уйти самому. Пока могу принести результат сборной – я в команде.

– Зарплата сильно подкупает?

– Конечно, платят достойно. Но в плане финансов премия даже интереснее зарплаты. Ее ты можешь получить только за хорошее выступление на соревнованиях. Знаете, как это стимулирует взять медаль!

© Photo : личный архив Виктора Скворцова Виктор Скворцов в национальной одежде ОАЭ.

Арабский тюрбан и молдавские плацинды

– Вы уже привыкли к жизни в Абу-Даби? Для вас это уже не экзотика?

– У нас, конечно, культуры разные. Но там все очень европеизировано. Страна живет на нефти и туризме. Мне английского языка достаточно, чтобы жить комфортно. Там кухня европейская, везде рестораны с нормальной едой, к которой мы с вами привыкли. Вот с чем нельзя мириться, нужно только приспособиться, – это климат. Сумасшедшая жара летом. Просто парилка под 50 градусов.

– Зато не надо ходить в баню, чтобы гонять вес. Просто идете на прогулку.

– Точно! Если не умрешь – то лишние килограммы сбросишь!

– К национальным "платьям" для мужчин и тюрбану как относитесь?

- Я примерял дишдашу – это такая длинная рубаха. Нормально. Я уважаю их традиции.

– С вашим приходом в арабский спортивный мир и шейхи с нашей культурой познакомились?

– Кстати, да! На мою свадьбу приезжал наш куратор из ОАЭ. Он не шейх, но очень влиятельный человек. Трудно было его заманить на мою родину. Но он проявил внимание и прибыл.

– И как ему у нас? Понравилось?

- (смеется) Сказал, что понравилось. Особенно он оценил наши плацинды с брынзой.

التجمع الأول للفريق بعد وفاة المدرب فاسيل..

منتخب #الإمارات للجودو يبدأ معسكراً دولياً مشتركاً مع 15 منتخباً في أزمير ويترقب تعيين مدرب جديد قبل نهاية نوفمبر الحالي pic.twitter.com/IkEoMt3WX9 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) November 7, 2020

Рука тренера

– За четверть века в борьбе был ни один тренер у вас? Чья рука самая крепкая?

– У меня было три знаковых наставника. Первый тренер – Александр Попов. Он уехал в Россию. Затем – Олег Тиника. К сожалению, рано ушел из жизни. Это в Бендерах. А со сборными связано имя Василия Колца. Причем, с двумя сразу – молдавской и эмиратской. В ОАЭ даже было время, когда Василий Ильич уезжал тренировать в Азербайджан. Мы тогда отказались от другого тренера и работали самостоятельно, пока Ильич не вернулся.

– В этом году вы потеряли еще одного тренера. Чувствуете себя "спортивной сиротой"?

– До сих пор не оправились. Такое горе. Мы были на сборе в Румынии. Кто-то подхватил COVID, и перекачало всю команду. Из 36 человек 30 переболели. Я в том числе. Страшно нам было не за себя. Мы понимали, что тренер уже немолодой и ему будет тяжело справиться. Так и вышло. Сделали тест. Отрицательный. Вроде должны были его выписывать… но, видимо, осложнения. Мы были в шоке. Потеряли "отца сборной".

– Кто теперь будет тренировать вас?

– Дальше я сам. Это сложно, конечно. Но деваться некуда. Только сейчас я понял, насколько тяжелая это задача – быть тренером. Расписал уже план на весь следующий год. Но моя проблема, что я вообще не чувствую меры. Перегружаю сам себя и приношу вред. Скажу точно: каким бы ты ни был великим, плохо дело без тренера!

© Photo : JudoInside Дзюдоисты

12-й в мире

– Судя по мировому рейтингу, у вас есть квота на Олимпийские игры?

– На Олимпиаду попадают первые 18 борцов. Я сейчас на 12-м месте. Суть в том, что за выступление на каждом старте мы набираем очки. Впереди еще много соревнований, если сохраню место в числе сильнейших дзюдоистов планеты, поеду в Токио.

– Какой шанс получить квоту в процентном отношении?

– На 80 % уверен, что попаду на Олимпиаду в следующем году.

– Олимпийский опыт в Рио-де-Жанейро ваш поможет?

– Однозначно. На Олимпиаде в 2016 году я стал лишь девятым. Сказалась травма. Но в следующем году я очень рассчитываю воплотить свою олимпийскую мечту в реальность.

– И работать над этим начнете уже на днях?

– Точно. 15 декабря лечу на сбор в Турцию. Прежде чем попасть в тренировочный лагерь, надо будет 4 теста сделать на COVID. Надеюсь, все будет нормально с ними.

© Photo : JudoInside Дзюдоисты

– Как коронавирусная "чума" 2020-го изменила вашу жизнь?

– Во-первых – забрала тренера. Заставила смотреть на жизнь по-другому. Ценить близких. Быть благодарным за каждый прожитый день. Знаете, я даже по-другому стал относиться к деньгам. Ну, это началось, еще когда я переехал в ОАЭ. А сейчас укрепилось.

– По-другому относитесь к деньгам потому, что их стало больше?

- Их меньше жалко. Вернее – вообще не жалко, когда речь о семье, детях. А еще я хочу их вкладывать в какое-то продолжение. Думаю о том, чтобы открыть спортивный клуб в родных Бендерах. Ребята чтобы могли тренироваться в достойных условиях и по современным технологиям. Я много где бывал, видел, как там детей учат борьбе. Очень прогрессивные методы.

© Photo : JudoInside Виктор Скворцов.

– Давайте так: сколько вам нужно времени, чтобы заработать на такой клуб?

– Года два точно! Но помимо денег важна поддержка города. Спасибо мэру Бендер Роману Иванченко – он загорелся идеей и во многом идет навстречу.

– А кто будет заниматься клубом, если вы в Эмиратах живете?

– Во-первых, я очень часто прилетаю в Приднестровье. Во-вторых, не вижу смысла оставаться в ОАЭ навсегда. Пока могу – там буду тренироваться. Но думаю, что вернусь на родину. Здесь мой дом и семья. Не все ценности в баррелях, наградах или деньгах измеряются. Счастье – это любовь.

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