Правда в баррелях: как один дзюдоист сборную Молдовы на Арабские Эмираты променял

ТИРАСПОЛЬ, 12 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Он говорит по-английски, одевается по-европейски, борется за арабский флаг. А когда приезжает в Бендеры, Витя Скворцов - свойский парень с соседнего двора, который нашел свой "мягкий путь". Дословно – это дзюдо. Призер чемпионатов мира и Европы, в 2014 он даже возглавил мировой рейтинг в весовой категории 73 кг.
А еще боец в кимоно - обаятельный мотиватор. Пока он с житейской простотой рассказывает о роскоши Абу-Даби, мое воображение - в схватке c ассоциациями: черный пояс, черное золото, работа по-черному. Вот с нее и начнем.
– Начнем с детства? Первое, что приходит в голову…
– Мне 7 лет. Я прошусь в какую-то спортивную секцию. Папа - мастер спорта по боксу. Перед ним стоит дилемма – бокс или борьба. Но первокласснику рано получать по голове, поэтому побеждает борьба. Думаю, сыграло роль еще то, что отец как-то смотрел фильм "Гений дзюдо" и этот вид единоборства ему нравился.
– Гением дзюдо получилось стать? Отец доволен?
– А в этом виде спорта предела нет. Но папа, думаю, гордится мной. Надеюсь, порадую его еще лучшими результатами!
"Для тех, кто умеет ждать"
– У дзюдоиста Скворцова когда-то опускались руки?
– Дважды хотел уйти из спорта. В 19, когда у меня родился сын и встал вопрос о заработке. Меня тогда в школе поддержали, выделили ставку тренера. И в 2010-м случился еще переломный момент. Но уже психологический. Мой наставник тогда был Олег Тиника, просто фанат. С 6 утра уже гонял меня. А я на татами выходил и проигрывал. Это убивало.
- Что помогло в дзюдо "выжить"?
– Помню, как приехал с очередных провальных соревнований с мыслями, что это мучение надо закончить. Отец и тренер убедили остаться. Их вера в меня уже через пару месяцев дала результат – бронзу на чемпионате Европы до 23 лет. После этого наставник подарил мне фото с подписью: "Все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать". И, знаете, я берегу этот подарок и следую этой философии.
– С тех слов началось славное время в составе сборной Молдовы?
– Да. Я перешел в другую весовую категорию, и посыпались результаты: золото и серебро на Кубке мира по взрослым, бронза на Европе по "молодежке". Не добирал немного баллов, чтобы отобраться на ОИ в Лондон.
Форс-мажоры национальной сборной
– В 2013-м в сборной Молдовы вы устроили форс-мажор. Перешли в команду Объединенных Арабских Эмиратов. Считаете себя перебежчиком?
– Скажу так: в мире дзюдо переход в другую сборную – нормальная практика. Но в Молдове надо брать открепление. Страна должна была разрешить это официально: якобы на спортсмена тратится много денег за время становления его карьеры.
– На вас много потратили в молдавской федерации?
– Я не знаю, сколько потратили. Но тогда было очень сложно с финансами. Вот, например, на европейское первенство я ездил за счет папиных денег. Отец трудился на заводе. Только ему известно, чего стоило собрать 700 евро, чтобы раз в год отправить меня на соревнования. Мне было 16 - я поехал в Голландию - папа влез в долги. А в семье нас было трое детей. И не факт, что я "отборюсь" результативно. В общем, спасибо родителям за терпение.
– Нашим спортсменам всегда было сложно с выездами…
– Да. Но сейчас полегче. Ребята из Молдовы катаются круглый год. Бюджет на поездки вроде бы поправился. Сборы и международные старты поднимают уровень дзюдо. В мое время не было такой роскоши. До последнего не понимали – едем или не едем на Европу или мир. Могли сообщить о выступлении за неделю до перелета. В плане подготовки это ненормально.
– Вряд ли мечтали тогда о борцовской роскоши Арабских Эмиратов. Как попали в эту арабскую сказку?
– Это был крутой поворот. Тренер Василий Колца ушел с поста главного тренера национальной сборной и переехал в ОАЭ. Василий Ильич тогда позвал шестерых лучших, по его мнению, дзюдоистов с собой. И я тоже получил от него приглашение.
– Переход получился громким, если не сказать скандальным. Много писали об этом в прессе…
– Была там целая волокита. Проблема с подписью. Резолюция секретаря федерации дзюдо была, а подписи президента федерации не было. Уже не суть, потому что все потом выяснили и решили этот вопрос. Открепление нам в итоге дали.
– Сейчас на вас не в обиде молдавские коллеги?
- Если честно, думаю, наш переезд был даже полезен. Мы освободили места в сборных молодым борцам. Лидеры ушли – появились новые фавориты.
Чудеса спорта
– В стране черного золота и спортивное добывается быстрее?
– Смотря кому. Вот, например, коренным жителям наоборот. Когда у человека все есть, зачем стремиться? Поэтому в Эмиратах сложно развить дзюдо на национальном уровне. Они приглашают борцов из других стран выступать под их флагом.
– У вас есть гражданство ОАЭ, правильно?
– Оно временное. Как только перестану давать результаты, его заберут. Вот ребята в сборной расторгли контракт, и гражданство их закончилось.
– Из шестерых молдавских борцов осталось только двое? Остальных выгнали? За что?
– Не выгнали. Они сами ушли. Приняли такое решение, потому что не показывали должных результатов. Тут столько вкладывают в спортсмена, что не показывать ничего взамен просто стыдно. Достойнее уйти самому. Пока могу принести результат сборной – я в команде.
– Зарплата сильно подкупает?
– Конечно, платят достойно. Но в плане финансов премия даже интереснее зарплаты. Ее ты можешь получить только за хорошее выступление на соревнованиях. Знаете, как это стимулирует взять медаль!
Арабский тюрбан и молдавские плацинды
– Вы уже привыкли к жизни в Абу-Даби? Для вас это уже не экзотика?
– У нас, конечно, культуры разные. Но там все очень европеизировано. Страна живет на нефти и туризме. Мне английского языка достаточно, чтобы жить комфортно. Там кухня европейская, везде рестораны с нормальной едой, к которой мы с вами привыкли. Вот с чем нельзя мириться, нужно только приспособиться, – это климат. Сумасшедшая жара летом. Просто парилка под 50 градусов.
– Зато не надо ходить в баню, чтобы гонять вес. Просто идете на прогулку.
– Точно! Если не умрешь – то лишние килограммы сбросишь!
– К национальным "платьям" для мужчин и тюрбану как относитесь?
- Я примерял дишдашу – это такая длинная рубаха. Нормально. Я уважаю их традиции.
– С вашим приходом в арабский спортивный мир и шейхи с нашей культурой познакомились?
– Кстати, да! На мою свадьбу приезжал наш куратор из ОАЭ. Он не шейх, но очень влиятельный человек. Трудно было его заманить на мою родину. Но он проявил внимание и прибыл.
– И как ему у нас? Понравилось?
- (смеется) Сказал, что понравилось. Особенно он оценил наши плацинды с брынзой.
التجمع الأول للفريق بعد وفاة المدرب فاسيل..— الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) November 7, 2020
منتخب #الإمارات للجودو يبدأ معسكراً دولياً مشتركاً مع 15 منتخباً في أزمير ويترقب تعيين مدرب جديد قبل نهاية نوفمبر الحالي pic.twitter.com/IkEoMt3WX9
Рука тренера
– За четверть века в борьбе был ни один тренер у вас? Чья рука самая крепкая?
– У меня было три знаковых наставника. Первый тренер – Александр Попов. Он уехал в Россию. Затем – Олег Тиника. К сожалению, рано ушел из жизни. Это в Бендерах. А со сборными связано имя Василия Колца. Причем, с двумя сразу – молдавской и эмиратской. В ОАЭ даже было время, когда Василий Ильич уезжал тренировать в Азербайджан. Мы тогда отказались от другого тренера и работали самостоятельно, пока Ильич не вернулся.
– В этом году вы потеряли еще одного тренера. Чувствуете себя "спортивной сиротой"?
– До сих пор не оправились. Такое горе. Мы были на сборе в Румынии. Кто-то подхватил COVID, и перекачало всю команду. Из 36 человек 30 переболели. Я в том числе. Страшно нам было не за себя. Мы понимали, что тренер уже немолодой и ему будет тяжело справиться. Так и вышло. Сделали тест. Отрицательный. Вроде должны были его выписывать… но, видимо, осложнения. Мы были в шоке. Потеряли "отца сборной".
– Кто теперь будет тренировать вас?
– Дальше я сам. Это сложно, конечно. Но деваться некуда. Только сейчас я понял, насколько тяжелая это задача – быть тренером. Расписал уже план на весь следующий год. Но моя проблема, что я вообще не чувствую меры. Перегружаю сам себя и приношу вред. Скажу точно: каким бы ты ни был великим, плохо дело без тренера!
12-й в мире
– Судя по мировому рейтингу, у вас есть квота на Олимпийские игры?
– На Олимпиаду попадают первые 18 борцов. Я сейчас на 12-м месте. Суть в том, что за выступление на каждом старте мы набираем очки. Впереди еще много соревнований, если сохраню место в числе сильнейших дзюдоистов планеты, поеду в Токио.
– Какой шанс получить квоту в процентном отношении?
– На 80 % уверен, что попаду на Олимпиаду в следующем году.
– Олимпийский опыт в Рио-де-Жанейро ваш поможет?
– Однозначно. На Олимпиаде в 2016 году я стал лишь девятым. Сказалась травма. Но в следующем году я очень рассчитываю воплотить свою олимпийскую мечту в реальность.
– И работать над этим начнете уже на днях?
– Точно. 15 декабря лечу на сбор в Турцию. Прежде чем попасть в тренировочный лагерь, надо будет 4 теста сделать на COVID. Надеюсь, все будет нормально с ними.
– Как коронавирусная "чума" 2020-го изменила вашу жизнь?
– Во-первых – забрала тренера. Заставила смотреть на жизнь по-другому. Ценить близких. Быть благодарным за каждый прожитый день. Знаете, я даже по-другому стал относиться к деньгам. Ну, это началось, еще когда я переехал в ОАЭ. А сейчас укрепилось.
– По-другому относитесь к деньгам потому, что их стало больше?
- Их меньше жалко. Вернее – вообще не жалко, когда речь о семье, детях. А еще я хочу их вкладывать в какое-то продолжение. Думаю о том, чтобы открыть спортивный клуб в родных Бендерах. Ребята чтобы могли тренироваться в достойных условиях и по современным технологиям. Я много где бывал, видел, как там детей учат борьбе. Очень прогрессивные методы.
– Давайте так: сколько вам нужно времени, чтобы заработать на такой клуб?
– Года два точно! Но помимо денег важна поддержка города. Спасибо мэру Бендер Роману Иванченко – он загорелся идеей и во многом идет навстречу.
– А кто будет заниматься клубом, если вы в Эмиратах живете?
– Во-первых, я очень часто прилетаю в Приднестровье. Во-вторых, не вижу смысла оставаться в ОАЭ навсегда. Пока могу – там буду тренироваться. Но думаю, что вернусь на родину. Здесь мой дом и семья. Не все ценности в баррелях, наградах или деньгах измеряются. Счастье – это любовь.
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