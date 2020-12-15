Пока вы спали: команда мечты, свет на улице и новый коронавирус

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Журнал France Football сформировал свою футбольную "Команду мечты". В качестве лучшего вратаря, по версии издания, выбран Чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Лев Яшин.

Кроме Яшина, в список номинантов на звание лучшего вратаря входили: Гордон Бэнкс (Англия), Джанлуиджи Буффон, Дино Дзофф (оба — Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер, Мануэль Нойер (оба — Германия), Тома Н"Коно (Камерун), Петер Шмейхель (Дания), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды).

Лучшим левым защитником France Football признал Паоло Мальдини, лучшим центральным защитником - Франца Беккенбауэра, лучшим правым защитником – Кафу, лучшими атакующими центральными полузащитниками признаны Диего Марадона и Пеле.

Лучшими оборонительными центральными полузащитниками стали Хави и Лотар Маттеус. Лучшим левым нападающим издание определило Криштиану Роналду, лучшим центральным нападающим – Роналдо, лучшим правым нападающим – Лионеля Месси.

Победителя определило жюри из 140 журналистов, принявших участие в голосовании.

Да будет свет

Улица Каля Орхеюлуй в Кишиневе больше не будет темной: здесь наладили современную систему освещения. Фотографии обновленной магистрали на своей странице в соцсети разместил столичный градоначальник Ион Чебан.

Ночное и декоративное освещение в этом районе столицы запустили вечером в понедельник.

"Вместо 35 поврежденных столбов появились 75 новых, установлено 150 светодиодных фонарей, под землей проложены электрические сети и шнур питания", - проинформировал Ион Чебан.

Модернизация сети уличного освещения на улице Каля Орхеюлуй началась месяц назад, фонарные столбы здесь не меняли несколько десятков лет - с момента строительства магистрали.

Обнаружен новый вариант коронавируса

Его выявили британские генетики. Ученые заявляют, что "свежий" коронавирус распространяется быстрее уже известных типов, пишет РИА Новости.

Глава Минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок, выступая в палате общин, заявил, что новый вариант вируса "может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии".

По его словам, зарегистрированы уже около тысячи заражений в 60 разных районах на юге Великобритании, их число быстро растет.

Министр также отметил: у людей науки нет оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

Мэтт Хэнкок сообщил, что ВОЗ проинформирована о новом типе вируса. "В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы", — также отметил он.

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