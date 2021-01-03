Пока все спали: победа сборной России, "болезнь икс" и пожар посреди улицы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Победой сборной России завершилась четвертьфинальная встреча молодежных сборных РФ и Германии по хоккею. Матч окончился со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе российской команды шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29). У немцев отличился Флориан Элиас (44).

Российская команда вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, первенство проходит в канадском Эдмонтоне.



По завершении встречи главный тренер молодежной хоккейной сборной России Игорь Ларионов заявил, что по ходу четвертьфинала чемпионата мира с немцами попросил арбитров быть более справедливыми, пишет РИА Новости.

"Да, в одном из эпизодов игры я пообщался с арбитрами, попросил быть более справедливыми. Если команда доминирует и атакует, она просто не может играть в меньшинстве больше, чем обороняющаяся команда. Я деликатно попросил обращать внимание на задержки, на зацепы со стороны немцев. Это была не жалоба, я не об одолжении просил. Просто стараемся контролировать, что можно", - сказал Ларионов журналистам.

Он также поделился своими впечатлениями от игры.

"Немцы играли примерно как чехи против нас в группе. Это менее комфортный для нас хоккей. В защите очень плотно, они ловили нас на контратаках, не давали так много шансов. Немцы были очень энергичны, они не проигрывали борьбу – это был сложный четвертьфинал для нас. В конце концов, результат достигнут. Берем эту победу и двигаемся дальше. Всегда легче играть от обороны, чем атаковать. Но задача этого нашего созыва в том, чтобы играть в атаку, играть романтично и нестандартно", - отметил тренер.

Соперник сборной России в полуфинале определится позднее. Полуфинальные матчи турнира пройдут 5 января, а битва за бронзу и финал – 6 января.

Ученый предупредил о новом смертельном заболевании

Микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК), который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола - Жан-Жак Муембе-Тамфум - заявил, что в ДРК, возможно, возникла новая смертельно опасная болезнь, сообщают "Известия" со ссылкой на CNN.

Ученый рассказал об одной из пациенток - уроженке городка Ингенде на западе страны. У женщины проявились симптомы геморрагической лихорадки. У заболевшей взяли анализы и отправили их в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Выяснилось, что ни Эболы, ни каких-либо других заболеваний, известных медицине, у нее нет.

Микробиолог выразил предположение, что женщина из Ингенде может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал "Болезнью икс". Муембе-Тамфум говорит, что новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%–90% смертности от вируса Эбола. От этой лихорадки умирает примерно половина заболевших. Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована, пишет издание.

Хотя названная африканским ученым "Болезнь икс" остается только предполагаемой, специалисты Всемирной организации здравоохранения уже опасаются новой эпидемии.

Факел посреди проезжей части

На одной из улиц Кишинева в субботу вечером можно было наблюдать опасное происшествие: прямо на проезжей части в столичном секторе Чеканы загорелся автомобиль Volvo.Огонь охватил капот припаркованной машины

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

Пресс-секретарь Главного инспектората по ЧС Лилиана Пушкашу заявила для Sputnik Молдова, что причиной возгорание возникло в двигателе автомобиля.

В США самолет упал на дом

В американском штате Мичиган легкомоторный самолет упал на жилой дом. Погибли три человека, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал Fox 2.

По предварительным данным, погибшие - пилот самолета и два пассажира. Среди жильцов дома пострадавших нет, к счастью, люди успели покинуть здание.

Власти Мичигана ведут расследование произошедшего.

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