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Артём Дзюба радуется голу в матче Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции.

Дзюба лучше: в рейтинге нападающих-2020 он обошел Ибрагимовича и Неймара

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210103/33132963/dzyuba-luchshe-v-reytinge-napadayuschikh-2020-on-oboshel-ibragimovicha-i-neymara.html

Нападающий "Зенита" вошел в первые 15 лучших бомбардиров десяти сильнейших лиг мира по итогам минувшего года.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Российский бомбардир обошел в списке лучших нападающих - таких звезд мирового футбола, как Тимо Вернер, Златан Ибрагимович и Неймар, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Transfermarkt.

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

В 2020 году в Российской премьер-лиге (РПЛ) Артем Дзюба провел 39 матчей, на его счету 23 забитых мяча. Результат позволил форварду "Зенита" занять 14-е место в рейтинге лучших нападающих. На первой строчке разместился бомбардир мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, в его активе 47 голов в чемпионате Германии.

Дзюба возглавляет список бомбардиров РПЛ сезона-2020/21, в его копилке - 11 голов.

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