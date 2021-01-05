За бронзу молодежного ЧМ по хоккею поборются команды России и Финляндии

Ранее российская молодежная сборная проиграла команде Канады с разгромным счетом, лишив себя возможности бороться за золото чемпионата.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Хоккеисты сборной США обыграли команду Финляндии в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, передает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу сборной Соединенных Штатов. Шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен (57-я).

Американцы в финале чемпионата мира сыграют со сборной Канады, которая ранее разгромила команду России (5:0).

В матче с Россией шайбы в составе канадцев забросили Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11-я), Коул Перфетти (16-я), Брэйден Шнайдер (25-я) и Дилан Козенс (59-я), поразивший пустые ворота.

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин принес извинения болельщикам за разгромное поражение. "Хочу извиниться за результат перед болельщиками, всеми, кто болел и смотрел. Тяжелое чувство испытываю, но завтра игра, надо выходить максимально заряженными. Это будет последняя игра для многих на молодежных чемпионатах мира, хочется закончить победой", - сказал он журналистам.

Решающая игра турнира и матч за третье место пройдут в ночь со вторника на среду.

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