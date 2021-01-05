Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

В одной из соревновательных дисциплин спортсмены из России завоевали не только все призовые места. Семь из них попали в первую десятку.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В итальянском Тоблахе на четвертом этапе многодневки "Тур де Ски" российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров.

Первым пришел Александр Большунов, финишировавший с результатом 32 минуты 49,6 секунды. На втором месте — Денис Спицов (+8,3 секунды), на третьем — Иван Якимушкин (+13,9).

Также в первую десятку финалистов попали еще четверо россиян:

- Алексей Червоткин пришел четвертым;

- Артем Мальцев на пятом месте;

- Евгений Белов — седьмой;

- Андрей Мельниченко — восьмой.

"Тур де Ски" — многодневная лыжная гонка, проводящаяся под эгидой Международной федерации лыжного спорта, объединяет три этапа Кубка мира. Она включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.

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