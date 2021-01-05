Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. В итальянском Тоблахе на четвертом этапе многодневки "Тур де Ски" российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров.
Первым пришел Александр Большунов, финишировавший с результатом 32 минуты 49,6 секунды. На втором месте — Денис Спицов (+8,3 секунды), на третьем — Иван Якимушкин (+13,9).
Также в первую десятку финалистов попали еще четверо россиян:
- Алексей Червоткин пришел четвертым;
- Артем Мальцев на пятом месте;
- Евгений Белов — седьмой;
- Андрей Мельниченко — восьмой.
"Тур де Ски" — многодневная лыжная гонка, проводящаяся под эгидой Международной федерации лыжного спорта, объединяет три этапа Кубка мира. Она включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые бегутся как классическим стилем, так и свободным.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>