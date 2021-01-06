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Александр Большунов. Архивное фото.

Новая победа на "Тур де Ски": весь пьедестал опять у российских лыжников

© REUTERS / VESA MOILANEN
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210106/33166505/novaya-pobeda-rossiyskikh-lyzhnikov-na-ocherednom-etape-zanyat-ves-pedestal.html

На пятом этапе многодневки, проходящем в итальянском Толбахе, они заняли первые три места в гонке преследования классическим стилем.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Первым стал Александр Большунов: он преодолел дистанцию, которая была сокращена с 15 до 13,2 километра, за 34 минуты 32,9 секунды.

Лыжник.
© Sputnik / Артур Лебедев
Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе "Тур де Ски"

Второе место занял Иван Якимушкин (+55,5 секунды), замкнул тройку лидеров Евгений Белов (+55,6), сообщает Р-Спорт.

По итогам гонки в первой десятке оказались еще пять россиян: Алексей Червоткин — четвертый (+56,8), Андрей Мельниченко — пятый (+58,7), Денис Спицов — седьмой (+1.04,2), Артем Мальцев — восьмой (+1.12,1), Илья Семиков — девятый (+2.02,5).

После победы на пятом этапе золотой призер гонки Александр Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете "Тур де Ски", его отрыв от ближайшего соперника превышает 15 минут.

Следующая мужская гонка в рамках лыжной многодневки пройдет 8 января в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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