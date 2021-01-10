Сборная России выиграла золото Оберхофа: безмедальная серия прервана.

Последний раз в составе российской сборной Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону. Это произошло 14 февраля 2020 года.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Сборная России по биатлону прервала безмедальную серию из 43 гонок на этапах Кубка мира, завоевав в воскресенье золотые медали в смешанной эстафете в Оберхофе.

© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ Биатлонисты выходят на старт смешанной эстафеты

В составе сборной выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На финише российские биатлонисты на 0,7 секунды опередили команду Норвегии, преодолев дистанцию за 1 час 8 минут 21,7 секунды. Спортсмены обеих команд использовали по ходу гонки всего по семь запасных патронов.

Занявшие третье место французы использовали шесть доппатронов, не бежали штрафные круги, но отстали от победителей на 12,1 секунды. Белорусы финишировали четвертыми (+50,3 секунды).

Ранее стало известно, что у российского биатлониста Александра Логинова умер отец, спортсмен не успел потренироваться, но все равно вышел на старт смешанной эстафеты.

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