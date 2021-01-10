17:08 10 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Сборная России выиграла золото Оберхофа: безмедальная серия прервана.

Сборная России выиграла золото Оберхофа: безмедальная серия прервана

© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
Спорт
Получить короткую ссылку
135 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/0a/33197815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210110/33197510/sbornaya-rossii-vyigrala-zoloto-oberkhofa-bezmedalnaya-seriya-prervana.html

Последний раз в составе российской сборной Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону. Это произошло 14 февраля 2020 года.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Сборная России по биатлону прервала безмедальную серию из 43 гонок на этапах Кубка мира, завоевав в воскресенье золотые медали в смешанной эстафете в Оберхофе.

Биатлонисты выходят на старт смешанной эстафеты
© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
Биатлонисты выходят на старт смешанной эстафеты

В составе сборной выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На финише российские биатлонисты на 0,7 секунды опередили команду Норвегии, преодолев дистанцию за 1 час 8 минут 21,7 секунды. Спортсмены обеих команд использовали по ходу гонки всего по семь запасных патронов.

Занявшие третье место французы использовали шесть доппатронов, не бежали штрафные круги, но отстали от победителей на 12,1 секунды. Белорусы финишировали четвертыми (+50,3 секунды).

Ранее стало известно, что у российского биатлониста Александра Логинова умер отец, спортсмен не успел потренироваться, но все равно вышел на старт смешанной эстафеты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока все спали: новые биатлонисты в РМ, кредит на 1000 лет и зеленый щенок


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться