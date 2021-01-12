Путин, футбол и Есенин: русский вZZгляд европейца Зорана Зекича

Экс-тренер "Шерифа" Зоран Зекич возглавил венгерский "‎Диошдьер". Хорватский коуч пятый день верховодит новым клубом. Sputnik Молдова узнал о первых венгерских впечатлениях и дальнейших российских планах ZZ (футбольный никнейм прижился в Тирасполе).

ТИРАСПОЛЬ, 12 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Прошлой осенью, покидая тираспольский "Шериф", Зоран Зекич блеснул своим русским. Хорват заявил, что благодаря Приднестровью понял русскую душу, а еще собрался в российский чемпионат. Спустя три месяца проверим, как там у ZZ с любимым слогом. Зоран сказал как отрезал:

"Я русский не забуду никогда! Я на нем читаю, разговариваю, пишу!"

Острый на словцо тренер любит поиграть в футбол и в ассоциации. Путина, Гагарина, Есенина, Ленина называет главными символами России. А Российскую премьер-лигу считает первой после ТОП-5 (испанский, французский, итальянский, английский, немецкий чемпионаты). Сам ZZ финтит в центральной Европе.

© Photo : предоставлено: Зоран Зекич Первые фото в новой форме

В преКРАСНОЙ форме

Венгерский клуб с труднопроизносимым названием – новый вызов для Зорана Зекича. Тренер и сам не со старта "‎Диошдьер" выговаривает, но уже точно знает, какую тактику с ним применять.

"Точно не такую, как последние полтора года с "Шерифом". Там совершенно другая ситуация, игроки. "Шериф" - лучший клуб в Молдове, не было практически у него конкурентов на местном уровне. У "Диошдьера" почти все клубы в чемпионате – конкуренты. Там в каждом матче будет интрига", - объясняет хорватский наставник.

"Диошдьер" - третий по величине город в Венгрии и клуб с более чем вековой историей. Но еврокубковых традиций у "металлистов" немного. Кстати, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 2014/2015 "Диошдьер" дважды проиграл с российскому "Краснодару".

В венгерской "вышке" DVTK (второе название команды) звезд не хватает. После 15 туров он первый с конца. Но Зека (так на родине называют Зекича) аутсайдера предпочел более титулованным клубам, хорватской "Горице", например.

"Было несколько предложений от других клубов, не буду говорить, каких именно. Но я решил взять "Диошдьер". Почему? Знаете, бывает такое чувство, которое толкает на это. Наверное. Интуиция. Я часто ею руководствуюсь. Ситуация схожа с той, когда я брал "Осиек". Только тогда не было ни очков, ни финансов", - признается Зекич.

За первые дни в "‎Диошдьере" хорватский тренер успел к стадиону присмотреться – отличный, более 15 тысяч мест – и матч провести хороший (1:0). Счет, правда, товарищеский, но зато победный. Новой преКРАСНОЙ форме должны будут и результаты соответствовать.

"Да лучше бы это была официальная игра, хоть бы 3 очка заработали", - смеется ZZ. "Первые очки попытаемся взять уже через 10 дней. Начинаются игры в чемпионате. Времени не просто мало, его нет. Надо готовиться максимально быстро", - добавляет он.

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Зекич и КО

В Венгрию Зекич перебрался вместе со своим закадычным штабом, известным по работе в "Шерифе". Мирослав Бойко остался в Хорватии руководить местным клубом. Остальные помощники Зеки - в деле.

"Для меня очень важно, чтобы была именно моя команда. Мы столько лет вместе. Ассистенты понимают меня с полуслова, иногда даже говорить ничего не надо", - объясняет хорват.

Еще вопрос – ждет ли ZZ в подкрепление хорватских футболистов? Особенно тех, что "Шериф" покинули. "Пока нет. Балканцев в "‎Диошдьере" и так достаточно", - коротко отвечает тренер. На вопрос, может ли наставник дружить со своими игроками, почитатель рубаха-тренера Юргена Клоппа отвечает: "Я всегда очень душевно общаюсь со своими футболистами – о работе, о жизни. Но должна быть грань. Насколько это работает? Скажу, что 90% игроков, которых я тренировал раньше, меня сейчас поздравили с Рождеством. Кстати, несколько из "Шерифа" написали".

Сложные футБОЛЬные времена

В "Диошдьере" Зекич застал футбол во всей пандемийной красе. Парировать удар нового штамма никаких ЕВРОвратарей не хватит. Но оборонительные редуты начеку: дезинфекторы, маски, дистанция. На неделе его новая команда делает два ПЦР-теста и готовится к игре при голых трибунах. На ближайший месяц даже разрешенным ранее 30% болельщиков – табу.

"А здесь все абсолютно закрыто. Мы ходим везде в масках. Все кафе и рестораны на замке. Работают только магазины и аптеки. Вечером комендантский час и нельзя даже выйти прогуляться", - описывает пандемию в Венгрии тренер. "Один бед не приходит один", - с хорватским акцентом уточняет Зоран. Зекич говорит о декабрьском землетрясении магнитудой 6,3. Вспоминает тот день, как будто "судный".

"Хорватию постоянно трясет, но 29 декабря было просто сумасшествие. Я в это время был на стадионе ФК "Динамо" (Загреб) вместе со своим другом. Он работает ассистентом коуча. Мы находились на трибуне и не придумали ничего умнее, как выбежать на улицу. Потому что сильно испугались. Но я скажу, что это был просто ужас. Такой страх, не передать. Чувствуешь себя таким беспомощным на этой земле", - вспоминает Зека.

© Photo : DVTK Тренировка ФК «‎Диошдьёр»

…Не волнуй то, что не сбылось?

Футболист из страны, пережившей войну, землетрясение и коронавирусные беды, оказался поклонником русской лирики. Рассказал, как последние 10 лет понимает Есенина. Зекич пересказывает биографию поэта и рекомендует к прочтению "Письмо матери". Сам же присматривает домашние цветы на новом месте, в 500 километрах от своей семьи.

"Пока нет у меня тут квартиры, но цветы будут. Вот из Тирасполя давно уехал, а мои цветы там еще живы", - подмечает хорват.

Комнатные растения Зоран Зекич собирается в будущем разводить и в России. План попасть-таки в РФПЛ пробивает почву. В последние месяцы был разговор с российскими клубами. Какими точно, флорист Зека не говорит. В ближайшие полгода ZZ сосредоточен на поле "‎Диошдьера".

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