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Талисман летней Олимпиады в Токио

ОИ в Токио: не отменят, но иностранных болельщиков не пустят

© AFP 2020 / Behrouz Mehri
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210121/33326520/OI-v-tokyo-ne-otmenyat-no-inostrannykh-bolelschikov-ne-pustyat.html

Летние Олимпийские игры, которые должна принять столица Японии, пройдут с учетом пандемии коронавируса, объявили в МОК.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио, отменять не будут, но иностранных болельщиков туда могут не пустить. Об этом заявил в интервью агентству "Киодо" член МОК Ричард Паунд, пишет РИА Новости.

Олимпийские кольца
© Sputnik / Александр Вильф
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"МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить", — сказал старейший член Международного олимпийского комитета.

Паунд поддержал идею провести Игры без иностранных зрителей, назвав ее, "безусловно, одним из вариантов выбора". Он также не исключил, что в случае необходимости эстафету Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме, отменят.

"Если будет сочтено, что риск слишком высок, ее масштаб всегда можно сократить, а если будет нужно — то и отменить", — подчеркнул член МОК.

Окончательное решение о проведении или непроведении ОИ в Японии может быть принято не в марте, как планировалось, а позже, проинформировал Паунд. "Март — это конец зимы, это плохой сезон с точки зрения распространения вирусных заболеваний. А в апреле и мае будет лучше. Это вызывает надежду", — пояснил он.

По мнению члена МОК, результаты опросов общественного мнения в Стране восходящего солнца, согласно которым за проведение Олимпиады выступает менее 20% жителей страны, связаны с недостаточной работой властей с населением. 

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта прошлого года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа нынешнего года.

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