Паралимпийский матч-пойнт: на подаче – сборная под российским флагом

В Рио – дисквалификация. В Токио – под паралимпийским флагом. Пока WADA и CAS играют в пинг-понг спортивными судьбами, российские паралимпийцы держат удар и идут к своей цели. С командой – тираспольчанин Дмитрий Лавров. Sputnik Молдова побеседовал с паратеннисистом.

ТИРАСПОЛЬ, 21 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В эти дни на спортивной базе "Ока", что находится в Тульской области, собрались лучшие паратеннисисты России. На январском сборе – 18 мастеров малой ракетки. В команде – поровну основных и запасных. В первом составе – мастер-международник из Тирасполя Дмитрий Лавров. Между тренировками он сыграл с нами словесную партию.

"Мы работаем с раннего утра. Сегодня была большая трехчасовая тренировка, затем обед, восстановительные процедуры, и вечером опять тренировка. Тут о другом и думать некогда. Только подготовка, потому что мечта – Паралимпиада", – признается Дмитрий Лавров.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Дмитрий Лавров с супругой на тренировочной базе.

Карантинная "Ока"

С первой же подачи Дмитрий зарабатывает очки – вдается в детали сбора. Вначале четырехдневный карантин в Алексине, потом Москва – углубленное обследование в федеральном медико-биологическом агентстве. К тренировкам – только после двух отрицательных тестов на COVID.

"Обидно, что очень много времени теряется, но такие сейчас реалии. Также было и на августовском сборе. Даже после тестов за пределы базы нас не выпускают. Везде стоят камеры и охрана. За забор – ни ногой. Но это для безопасности спортсменов. Зато сейчас спокойно перемещаемся по всей базе", – объясняет паралимпиец.

На паралимпийскую "Оку" Дмитрий уже лет 6 ездит. Гостиница, залы, корты, медицинский центр. Современная база, удобная для спортсменов с любой инвалидностью. Своеобразная паралимпийская деревня, где все уже свои. Помимо теннисистов здесь бывают и другие олимпийские команды: хоккеисты, волейболисты, атлеты, борцы. У всех одна цель, независимо от дисциплины.

"Настроение на базе бодрое. Все в ожидании путевок на Олимпиаду. Кто-то уже отобрался, кто-то ждет, когда решится его судьба. Скажу точно – ни о каком WADA (Всемирное антидопинговое агентство) никто здесь не думает. Главное, что мы знаем – если заслужим путевку, то обязательно поедем в Токио", – уверяет собеседник.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Бронзовая медаль на чемпионате Европы в Швеции.

Настольный теннис: мечта и работа

Пятнадцать лет назад Дмитрий, военный по образованию. поставил ракетку ребром: настольный теннис – мечта и работа. В Тирасполе энтузиаст открыл свой клуб, стал профессионалом. Вызов в российскую сборную – абсолютный топ. Пятикратный чемпион России еще и Европе крученые подавал. На первенстве Старого Света – дважды в призерах. Но в прошлом году пьедесталы были запретными.

"Если говорить о колясочниках, то мы были в самом незавидном положении. У нас не было не только выездов, но и внутренних турниров. Чемпионат и Кубок России пропустили. Почти год многие не выступали. Лично я последний раз играл в Брянске на Всероссийских соревнованиях, еще в октябре", – объясняет Лавров.

Пандемия – как тай-брейк при ничейном счете. На решение паралимпийских задач у теннисистов – короткий сет. Дмитрий говорит, что отсюда и неразбериха с квотами. Первая пятерка уже известна, она в Токио поедет точно. А вот с остальными – вопрос.

"Все остальные претенденты на участие в Паралимпиаде ждут своей участи. Может, организуют еще один отборочный турнир в Словении. Поговаривают, что его и отменить могут. Тогда Паралимпийский комитет вместе с Международной федерацией настольного тенниса будут решать. Есть еще альтернатива – wild card, который выдается лишь одному-двум счастливчикам", – говорит спортсмен.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Тренировка сборной.

Целеустремленный колясочник выступает в первом спортивном классе. В мировом рейтинге занимает 12 место. Говорит, "почему не переезжает тренироваться в Россию" – самый часто задаваемый вопрос.

"Я горжусь тем, что могу выступать за российскую сборную. Но в Тирасполе мой дом, родители, семья, кот. Да и к тому же, для переезда нужны определенные условия. Знаете, спорт среди инвалидов – это далеко не хоккей, футбол или большой теннис. Здесь нет больших гонораров и привилегий. Моим главным дивидендом будет паралимпийская медаль. Я верю", – признается паратеннисист.

В мире настольного тенниса Лаврова знают как приднестровского теннисиста российской сборной, спортсмена, который коварно использует "свечу" (теннисный прием) и говорит о Приднестровье за границей.

"Мы часто рассказываем про приднестровский край. В Словакии был случай, когда местный спортсмен заинтересовался нашими композитными деньгами. Супруга подарила ему несколько монет. Он оказался заядлым нумизматом. Так был рад. В ответ дал ей какой-то старинный серебряный доллар. Вот такой международный обмен", – вспоминает паралимпиец.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Паралимпийская сборная России по настольному теннису в полном формате.

Без флага и гимна

В новый год – в новой форме. На паралимпийских костюмах сезона зима-лето 2021 красуется российский флаг. Вот только на самых крупных стартах – чемпионате мира, Европы и Паралимпиаде – его придется заменить на знамя Международного паралимпийского комитета. Такое решение приняли в WADA.

"Это, конечно, обидно. Но в сборной все сходятся на том, что мы должны показать себя как единая команда. Все равно весь мир знает, что это выступает сборная России. Кстати, мы смотрели, как наши гандболисты играли на чемпионате мира. Все равно форма в цветах российского флага. Единственное – вместо изображения флага эмблема Международной федерации гандбола", – подчеркивает спортсмен.

И заключительная подача Дмитрия – музыкальный эксклюзив. Вчера на сборе паратеннисисты исполняли легендарную "Катюшу". Ее ближайшие два года будут петь российские спортсмены на международных стартах (на гимн CAS наложил табу).

Идею "Катюши" вместо гимна предложили сами спортсмены. Госдума поддержала. Репетиции уже начались. Дмитрий и другие паралимпийцы России готовы доказать с "Катюшей" и в нейтральном статусе – мяч на их стороне. А значит – и матч-пойнт останется за Россией.

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