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Дастин Порье и Конор Макгрегор.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом

© REUTERS / Jeff Bottari
Спорт
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Этот бой в легком весе, который возглавил турнир UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, продлился лишь два рауда.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Американец Дастин Порье удивил многих любителей смешанных единоборств (ММА), одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Р-Спорт.

Этот бой в легком весе возглавил турнир UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и завершился победой американца техническим нокаутом во втором раунде.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ранее Порье и Макгрегор встречались в 2014 году, и противостояние завершилось победой ирландца техническим нокаутом на второй минуте.

Сергей Пикульский и Конор Макгрегор.
© Photo : предоставил Сергей Пикульский
Интервью накануне: как борец из Молдовы стал другом и тренером Макгрегора

В этом поединке Порье удалось выдержать атаки соперника в конце первого раунда, а уже во второй пятиминутке американец "зацепил" Макгрегора, после чего без проблем добил оппонента.

Ирландцу после остановки поединка потребовалось время для того, чтобы прийти в себя.

Сразу после боя Макгрегор заявил, что продолжит карьеру.

"У меня был простой без боев. В этом поединке большой проблемой для меня стали лоу-кики. Увидите ли вы меня в деле в 2021 году? Конечно, я должен оставаться активным. Сейчас я хочу провести время с семьей, восстановлюсь, проанализирую ошибки и вернусь", – сказал ирландец.

Подтверждением слов о болезненных лоу-киках стал тот факт, что Макгрегор пришел на пресс-конференцию с костылем, пишет агентство.

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