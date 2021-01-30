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Australian Open будет принимать десятки тысяч зрителей ежедневно

© Depositphotos / IgorTishenko
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210130/33435621/australian-open-budet-prinimat-desyatki-tysyach-zriteley-ezhednevno.html

Вопреки пандемии организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису решили, что зрители все же смогут приходить на трибуны во время соревнований. Их количество значительно сократят, но все равно турнир станет одним из самых массовых мероприятий последнего времени.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. На стадионы Открытого чемпионата Австралии по теннису в ходе турнира будут пускать примерно по 30 тысяч болельщиков в день, то есть порядка половины от обычной посещаемости соревнований. Об этом сообщил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула.

При этом посещаемость в последние пять дней турнира, когда начнутся решающие матчи Australian Open, еще больше снизят. В этот период на трибуны будут пускать не более 25 тысяч зрителей.

"Это означает, что в течение 14 дней Мельбурн-парк посетят до 390 тысяч человек, это примерно 50% от среднего показателя за последние три года. Это будет не то же самое, что в последние несколько лет, но это будет самое значительное международное событие с таким количеством людей, которое видел мир за многие-многие месяцы", - сказал Пакула.

Почта Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почта Молдовы выступила с уточнением по поводу доставки отправлений в Австралию
Поединки Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдут с 8 по 21 февраля на кортах Мельбурна.

На Australian Open в последние годы выступал лидер молдавского тенниса Раду Албот. Лучшее его достижение на турнире в одиночном разряде - выход во второй круг в 2019 году. В 2017-м и 2018-м он уступал в первом раунде, а в 2020-м не приехал на турнир из-за повреждения. В парном разряде Албот дважды доходил до третьего круга - в 2018 и 2019 годах.

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