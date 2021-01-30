Australian Open будет принимать десятки тысяч зрителей ежедневно

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. На стадионы Открытого чемпионата Австралии по теннису в ходе турнира будут пускать примерно по 30 тысяч болельщиков в день, то есть порядка половины от обычной посещаемости соревнований. Об этом сообщил министр спорта штата Виктория Мартин Пакула.
При этом посещаемость в последние пять дней турнира, когда начнутся решающие матчи Australian Open, еще больше снизят. В этот период на трибуны будут пускать не более 25 тысяч зрителей.
"Это означает, что в течение 14 дней Мельбурн-парк посетят до 390 тысяч человек, это примерно 50% от среднего показателя за последние три года. Это будет не то же самое, что в последние несколько лет, но это будет самое значительное международное событие с таким количеством людей, которое видел мир за многие-многие месяцы", - сказал Пакула.
На Australian Open в последние годы выступал лидер молдавского тенниса Раду Албот. Лучшее его достижение на турнире в одиночном разряде - выход во второй круг в 2019 году. В 2017-м и 2018-м он уступал в первом раунде, а в 2020-м не приехал на турнир из-за повреждения. В парном разряде Албот дважды доходил до третьего круга - в 2018 и 2019 годах.
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