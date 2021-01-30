Россиянин Репилов выиграл на чемпионате мира по санному спорту

После первой попытки Роман Репилов шел вторым, но в итоге сумел опередить своего основного конкурента за первую ступень пьедестала почета.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Российский саночник Роман Репилов выиграл золото чемпионате мира в Кенигзее (Германия), который проходит с 29 по 31 января.

После первой попытки Репилов был вторым, уступая немцу Феликсу Лоху, который в итоге взял серебро мирового первенства. Бронза досталась австрийцу Давиду Гляйршеру.

Молдавский саночник Ионуц Шишкану финишировал лишь 37-м.

Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Германии под нейтральным флагом и с официальным названием "команда Федерации санного спорта России", а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских саночников на церемонии звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).

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