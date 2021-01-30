Россиянин Репилов выиграл на чемпионате мира по санному спорту

После первой попытки Репилов был вторым, уступая немцу Феликсу Лоху, который в итоге взял серебро мирового первенства. Бронза досталась австрийцу Давиду Гляйршеру.
Молдавский саночник Ионуц Шишкану финишировал лишь 37-м.
Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступает в Германии под нейтральным флагом и с официальным названием "команда Федерации санного спорта России", а не страны. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. В случае победы российских саночников на церемонии звучит гимн Международной федерации санного спорта (FIL).
На Днестре – сезон моржевания. Купание в ледяной реке – движение спорное. У него есть свои сторонники и свои противники. В репортаже Sputnik - история моржа из Тирасполя и что говорят врачи об этом увлечении.