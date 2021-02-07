Видео - Нокаут Волкова отправил Оверима на больничную койку

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Нидерландского бойца смешанного стиля Алистара Оверима доставили в больницу после поражения от россиянина Александра Волкова, пишет РИА Новости. Об этом в Facebook глава UFC Russia Андрей Громковский.

Спортсмены встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе, соревнования прошли в тяжелой весовой категории. Во втором раунде Волков победил техническим нокаутом, после чего отправился на медицинское обследование перед возвращением в отель.

Алистара Оверима также госпитализировали. По сообщению источника, нидерландец и россиянин находились в одной палате.

Для российского спортсмена это был 41-й бой и 33-я победа.

Оверим является легендой ММА. На его счету уже 66 боев, в которых 47 раз он одержал победу, проиграв 19.

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