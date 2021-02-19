18:18 19 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Мужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио

Решено, под каким флагом сборная России выступит на ОИ в Токио и Пекине

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Спорт
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1e/33439899.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210219/33698432/Resheno-pod-kakim-flagom-sbornaya-russia-vystupit-na-oi-v-tokyo-i-pekin.html

Российские спортсмены выступят на Олимпийском первенстве под аббревиатурой ROC - Олимпийского комитета РФ.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), на которых присутствует российский триколор. Об этом сообщается в релизе Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РИА Новости.

Олимпийские кольца
© Sputnik / Александр Вильф
Будет Олимпиада: премьер Японии подтвердил намерение провести ОИ-2021

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира - под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Нынешняя Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада в Пекине состоится 4-20 февраля 2022 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Токио просят подождать: Олимпийские игры могут снова перенести


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Будет зима, говорили они. Будет весело, говорили они. Маленький мопс в комбинезоне на заснеженной лестнице.
Фото: 15 животных, которым зима порядком надоела
First snow of season adorns al-Aqsa compound
Видео: снежки и молитва – в Иерусалиме выпал первый за шесть лет снег
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться