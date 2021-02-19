Решено, под каким флагом сборная России выступит на ОИ в Токио и Пекине

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио и Пекине под флагом и эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), на которых присутствует российский триколор. Об этом сообщается в релизе Международного олимпийского комитета (МОК), пишет РИА Новости.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира - под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Нынешняя Олимпиада в Токио была перенесена с 2020-го на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Олимпиада в Пекине состоится 4-20 февраля 2022 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova