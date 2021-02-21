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Россиянин Даниил Медведев стал вторым на турнире Australian Open

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210221/33716168/russian-daniil-medvedev-stal-vtorym-na-turnire-australian-open.html

Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису и не смог впервые в карьере выиграть турнир серии Большого шлема.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил свой статус первой ракетки мира. Нынешний Australian Open – уже девятый в карьере лучшего теннисиста планеты и девятый в копилке побед на этом турнире.

В финальном матче Джокович не отдал своему сопернику ни одного сета. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и продлился всего 1 час и 53 минуты.

В середине матча Медведев начал откровенно нервничать. После очередного проигранного розыгрыша даже сломал ракетку.

​Выход в финал турнира позволит Медведеву сместить австрийца Доминика Тима с третьей строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает РИА Новости. Теперь, несмотря на проигрыш, в обновленном рейтинге Медведев гарантированно станет третьей ракеткой мира.

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