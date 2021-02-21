Россиянин Даниил Медведев стал вторым на турнире Australian Open

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Сербский теннисист Новак Джокович подтвердил свой статус первой ракетки мира. Нынешний Australian Open – уже девятый в карьере лучшего теннисиста планеты и девятый в копилке побед на этом турнире.
Какие эмоции! 😍— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 21, 2021
Это 9-й Australian Open для 🇷🇸 Джоковича! pic.twitter.com/ebgGKiDd2k
В финальном матче Джокович не отдал своему сопернику ни одного сета. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и продлился всего 1 час и 53 минуты.
В середине матча Медведев начал откровенно нервничать. После очередного проигранного розыгрыша даже сломал ракетку.
Medvedev 😠 pic.twitter.com/Gmr9v8N1rV— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 21, 2021
Выход в финал турнира позволит Медведеву сместить австрийца Доминика Тима с третьей строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает РИА Новости. Теперь, несмотря на проигрыш, в обновленном рейтинге Медведев гарантированно станет третьей ракеткой мира.
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