Успех на Australian Open позволил Алботу подняться в рейтинге АТР

После не очень удачного старта сезона наш лучший теннисист достойно выступил на Открытом первенстве Австралии и улучшил свой "личный счет".

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот после первого в карьере выхода в третий круг Australian Open поднялся на девять позиций в обновленном в понедельник в рейтинге АТР.

Теперь отечественный спортсмен располагается на 76-м месте с 907 очками в активе.

Благодаря выходу в финал того же турнира россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку рейтинга АТР (9735 очков). Вторую позицию занимает испанец Рафаэль Надаль (9850 очков), а серб Новак Джокович сохранил лидерство (12 030 очков).

Для Албота лучшим в карьере было 39-е место рейтинга АТР, которое он занимал 5 августа 2019 года.

На этой неделе молдавский теннисист выйдет на корты турнира в Сингапуре, где он является шестым сеяным. В первом круге его ждет поединок с австралийцем Джоном-Патриком Смитом (306-е место рейтинга АТР).

© Sputnik Раду Албот

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