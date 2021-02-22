Успех на Australian Open позволил Алботу подняться в рейтинге АТР

Благодаря выходу в финал того же турнира россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку рейтинга АТР (9735 очков). Вторую позицию занимает испанец Рафаэль Надаль (9850 очков), а серб Новак Джокович сохранил лидерство (12 030 очков).
Для Албота лучшим в карьере было 39-е место рейтинга АТР, которое он занимал 5 августа 2019 года.
На этой неделе молдавский теннисист выйдет на корты турнира в Сингапуре, где он является шестым сеяным. В первом круге его ждет поединок с австралийцем Джоном-Патриком Смитом (306-е место рейтинга АТР).
Коллектив требует выплаты задолженности по зарплатам за последние три месяца. Телеграмму с угрозой остановить железнодорожное движение представители забастовщиков недавно отправили директору "Железной дороги Молдовы" Адриану Ончану.