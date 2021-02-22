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Молдавский теннисист Раду Албот

Успех на Australian Open позволил Алботу подняться в рейтинге АТР

© AFP 2020 / PAUL CROCK
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210222/33724234/posle-australian-open-albot-podnyalsya-raiting-atp.html

После не очень удачного старта сезона наш лучший теннисист достойно выступил на Открытом первенстве Австралии и улучшил свой "личный счет".

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот после первого в карьере выхода в третий круг Australian Open поднялся на девять позиций в обновленном в понедельник в рейтинге АТР.

Теперь отечественный спортсмен располагается на 76-м месте с 907 очками в активе.

Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сенсация от Раду Албота: выбил испанца на Australian Open
Благодаря выходу в финал того же турнира россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку рейтинга АТР (9735 очков). Вторую позицию занимает испанец Рафаэль Надаль (9850 очков), а серб Новак Джокович сохранил лидерство (12 030 очков).

Для Албота лучшим в карьере было 39-е место рейтинга АТР, которое он занимал 5 августа 2019 года.

На этой неделе молдавский теннисист выйдет на корты турнира в Сингапуре, где он является шестым сеяным. В первом круге его ждет поединок с австралийцем Джоном-Патриком Смитом (306-е место рейтинга АТР).

Раду Албот
© Sputnik
Раду Албот

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