17:09 07 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.58
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.63
Поиск
Футбольный клуб Милан.

Футбольная тема дня: станет ли "молдавским" клуб "Милан"

© AP Photo / Antonio Calanni
Спорт
Получить короткую ссылку
6010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/07/33903638.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210307/33903679/futbolnaya-tema-dnya-klub-Milan-mozhet-stat-moldavskim.html

Уроженец нашей республики, владеющий компанией World Lab Technologies, решил инвестировать в итальянский футбол.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Бизнесмен родом из Молдовы Александр Жуков, как говорится в официальном заявлении его офиса, рассчитывает стать патроном клуба "Милан" из итальянской Серии А.

"Это приобретение удовлетворило бы давнее желание господина Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе", – добавляет источник.

В настоящее время клуб, который принадлежит фонду Elliott Management, занимает второе место в турнирной таблице национального чемпионата после двадцати пяти туров.

Итальянская пресса, бурно обсуждающая эту новость, уточняет, что мандат на проведение переговоров передан юридической службе Marriotts.

ALEXANDR JUCOV
© Photo : Alexandr Jucov
Александр Жуков

World Lab Technologies занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях производства возобновляемой энергии, решений для хранения энергии, устойчивой мобильности, логистики и инфраструктурных проектов.

Жуков был в центре внимания прессы в прошлом году, когда он пытался купить TikTok.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавский футболист Артур Ионицэ будет играть в Италии до 2021 года


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Изображение в Тель-Авиве: Джон Траволта и Сэмюэль Л. Джексон с термометрами вместо пистолетов.
Граффити против пандемии: в помощниках – Джон Траволта и "Три грации"
Макияж под камуфляж и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта.
"Макияж под камуфляж" и оркестр под окнами: как женщин поздравляют с 8 Марта
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться