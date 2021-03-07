Футбольная тема дня: станет ли "молдавским" клуб "Милан"

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Бизнесмен родом из Молдовы Александр Жуков, как говорится в официальном заявлении его офиса, рассчитывает стать патроном клуба "Милан" из итальянской Серии А.

"Это приобретение удовлетворило бы давнее желание господина Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе", – добавляет источник.

В настоящее время клуб, который принадлежит фонду Elliott Management, занимает второе место в турнирной таблице национального чемпионата после двадцати пяти туров.

Итальянская пресса, бурно обсуждающая эту новость, уточняет, что мандат на проведение переговоров передан юридической службе Marriotts.

© Photo : Alexandr Jucov Александр Жуков

World Lab Technologies занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях производства возобновляемой энергии, решений для хранения энергии, устойчивой мобильности, логистики и инфраструктурных проектов.

Жуков был в центре внимания прессы в прошлом году, когда он пытался купить TikTok.

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