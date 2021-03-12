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Игра в теннис

Даниил Медведев - в полуфинале теннисного турнира в Марселе

© CC0 / Pixabay / hansmarkutt
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_sports/20210312/33967269/Daniil-Medvede--v-polufinale-tennisnogo-turnira-v-Marsele.html

В полуфинале соревнований Медведев встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который одержал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.

КИШИНЕВ, 12 мар  – Sputnik. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро, передает РИА Новости.

Первая ракетка турнира Медведев в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера (5-й сеяный) со счетом 6:2, 6:4. Матчсостоялся в пятницу и продолжался 1 час 15 минут.

​Соперником Медведева в полуфинале будет австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил россиянина Карена Хачанова.

В Феврале Медведев был в шаге от того, чтобы впервые в карьере выиграть турнир серии Большого шлема, но уступил в финале сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Несмотря на проигрыш, в обновленном рейтинге Медведев стал третьей ракеткой мира.

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