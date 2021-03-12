Даниил Медведев - в полуфинале теннисного турнира в Марселе

В полуфинале соревнований Медведев встретится с австралийцем Мэттью Эбденом, который одержал победу над российским теннисистом Кареном Хачановым.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро, передает РИА Новости.

Первая ракетка турнира Медведев в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера (5-й сеяный) со счетом 6:2, 6:4. Матчсостоялся в пятницу и продолжался 1 час 15 минут.

Serving up an outstanding performance 🙌



Top seed @DaniilMedwed moves past Jannik Sinner 6-2, 6-4 to reach the @Open13 semi-finals. pic.twitter.com/Ondx4DezkK — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

​Соперником Медведева в полуфинале будет австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил россиянина Карена Хачанова.

В Феврале Медведев был в шаге от того, чтобы впервые в карьере выиграть турнир серии Большого шлема, но уступил в финале сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Несмотря на проигрыш, в обновленном рейтинге Медведев стал третьей ракеткой мира.

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