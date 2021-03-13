Прицел снайпера: как молдавская лучница угодила в сердце Италии

Наталья Валеева умеет одним выстрелом попасть не в одно яблочко. Она метит в легенды сразу четырех сборных: СССР, Объединенной команды (СНГ), Молдовы и Италии. Sputnik разыскал олимпийскую синьору в провинции Модена уже в статусе тренера итальянской сборной.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Полжизни в Италии наложили свой отпечаток. Собеседница сразу предупреждает: "Русской клавиатуры нет. Пользуюсь переводчиком. Ошибки подкорректируете". В ответах траектория полета тем круто меняется. Для начала – девяностые, когда был сбит советский прицел.

"Моя первая Олимпиада была в Барселоне в 1992 году. СССР распался, и я выступала за Объединенную команду. Еще ее называли сборной СНГ. Я выиграла две бронзовые медали на этих Играх – в командном и личном зачете. Власти Молдовы даже марку выпустили в мою честь. Я там брюнеткой нарисована", – вспоминает Наталья Валеева.

© Public Domain / Post of Moldova Марка почты Молдовы с изображением Валеевой

Итальянка с советским паспортом

Лучница Валеева родом из Тирасполя, хотя в метрике записано село Терновка. Девчонка-сорванец редко носила юбки. Она с детства любила прицельный спорт.

"Помню, в 11 лет я начала стрелять из винтовки и была первой в группе среди всех мальчиков. Кстати, я там была единственной девочкой. Мой первый тренер Анатолий Ткаченко жил в нашем доме, и он пригласил меня попробовать стрельбу из лука. Мне понравилась моя первая тренировка, и я осталась в этом спорте еще на 35 лет", – говорит лучница.

© Photo : предоставила Наталья Валеева Валеева на чемпионате Советского Союза

В ее советском Тирасполе из гаджетов – только лук и стрелы. Тогда яблоко было полезным фруктом, а яблочко – желанной целью. Хотя стрелять на поражение для белокурой Наташи никогда не было самоцелью.

"Знаете, когда я начинала стрелять из лука, привлекала не столько точность, сколько сама атмосфера тренировки. Наши тренеры предлагали нам половину времени стрелять из лука, а другую часть посвятить разным видам спорта. Дети повзрослее и малыши много двигались: играли в настольный теннис, футбол, баскетбол, регби. Но, конечно, благодаря моим тренерам Анатолию и Валентине Ткаченко я изучила технику стрельбы, и у меня появилась точность", – объясняет Наталья.

Олимпийский вид Валеевой – эталон для школы, которая оставила самые теплые воспоминания. Для тираспольского отделении стрельбы из лука Наталья – настоящий герой из советских журналов.

"Первые тренеры в Тирасполе научили меня не только стрелять метко. Они привили мне спортивное поведение. Это тоже очень важно", – признается лучница.

© Photo : предоставила Наталья Валеева Робин-Гуд в юбке

Сборная - разЛУЧНИЦА

В интервью Валеева часто рассказывает, как "целилась" в портнихи, а "вышивала" в сборной СССР. В советской команде можно было одним выстрелом "сбить" три зарплаты. Через пару лет все мишени спутала перестройка. Из воспоминаний – талоны на питание и времена бедности. Но Наталья, как спортсменка, имела возможность привезти из-за границы дефицитные товары.

"Мы часто ездили на соревнования и еще могли себе что-то позволить привезти. Да и нас, спортсменов высокого международного уровня, было мало. Олимпийский комитет поддерживал в тот период, лично меня – вплоть до 1996 года, пока я не уехала", – объясняет олимпийская лучница.

Последний олимпийский выход в составе молдавской сборной случился в Афинах. В 96-м году чемпион Италии по имени Роберто предложил русскоговорящей Наталье руку и сердце своей страны. Выходит и сборной, куда уверенно попала меткая лучница.

"Если честно, в итальянской команде с женщинами не всегда было гладко. Они завидовали моему результату: по сравнению с ними у меня был очень высокий международный уровень. Плюс – незнание языка. Без итальянского ты никто, какой бы спортивной звездой не был", – разъясняет сеньора с советским прошлым.

В 90-х еще не было языковых центров для иностранцев. "Лингуа итальяна" иммигрантка познавала в частных уроках, а "дольче виту" – в житейской практике.

"Конечно, итальянская жизнь была более расслабленная по сравнению с бытом советских женщин. В тот период меня приятно удивляло это, что можно просто спокойно жить и заниматься любимым делом – продолжать соревноваться по стрельбе из лука на высоком международном уровне", – вспоминает лучница уже сборной Италии.

В "десятку"

Хрупкая блондинка с луком и стрелами – участница шести Олимпиад. Десятикратная чемпионка планеты – автор шести мировых рекордов. Говорит, еще на Олимпиаду в Рио метила, но карьеру завершила из-за травмы. А без цели не стоит и стрелять.

"Соревнования для меня как дети, Я родила трех детей, но они все разные. Так и соревнования – разные, но всех я люблю одинаково", – признается лучезарная лучница.

Да, многократная чемпионка – многодетная мать, которая точно знает, как совместить женское счастье со звездной карьерой.

"Моему сыну 21 год, а девочкам-близнецам по 15 лет. Они не пошли по нашим стопам, выбрали другие интересы. Но мы с мужем очень гордимся тем, что сумели их вырастить и я сохранила свою карьеру. В спорте мне пришлось перенести 3 операции. Но, знаете, жизнь продолжается и спорт уходит на второй план, когда есть дети", – говорит Наталья Валеева.

© Photo : предоставила Наталья Валеева Международные старты

К слову, детей у Натальи Валеевой теперь больше на целую сборную. Маэстро стрельбы из лука тренировала молодежь Италии. Теперь взялась за женскую сборную.

"В плане тренерских достижений у меня есть уже награды со Средиземноморских игр и золотая медаль чемпионата мира в Берлине. После этого у нас был перерыв соревновательный из-за проблемы с COVID", объясняет наставница женской сборной Италии.

Стрельбы тираспольской лучницы итальянской сборной продолжаются. И сегодня она на линии огня – с женской командой на соревнованиях в Римини. Бывший снайпер четырех сборных целится в свою десятку будущего. Один из пунктов – точно в сердце: "Когда приеду в Тирасполь, обязательно пройдусь пешком от Совхоза Фрунзе, где я жила, до центра города".

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